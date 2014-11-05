کلاهبردار ۷۰ میلیارد ریالی در شهرستان خواف دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد یزدانی قبل از ظهر چهارشنبه در نشست خبری تشریح دستگیری کلاهبردار ۷۰ میلیاردی در شهرستان خواف گفت: در پی کسب اخبار و اطلاعاتی مبنی بر اینکه فرد کلاهبرداری با اجاره کردن محدوده های معدنی شهر سنگان خواف و سایر نقاط ایران و فروش آن به صورت ملکی به دیگران بیش از ۷۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان خواف قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان خواف افزود: ماموران پلیس آگاهی این شهرستان با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق شدند این کلاهبردار را شناسایی و تحت کنترل نامحسوس قرار دهند که پس از محرز شدن کلاهبرداری توسط متهم، در اقدامی ضربتی او را دستگیر کردند.

وی بیان کرد: در تحقیقات و بازجویی های فنی و پلیسی، متهم ابتدا هرگونه کلاهبرداری از مالباختگان را منکر شد اما در برابر شواهد و ادله موجود، به کلاهبرداری میلیاردی با سوءاستفاده از سادگی برخی افراد و جعل اسناد از طریق فروش املاک و زمین های معدنی اعتراف کرد.

سرهنگ یزدانی عنوان داشت: با توجه به اینکه متهم اقدامات مشابهی را نیز در بندرعباس انجام داده و متواری شده بود و از طرفی شاکیان زیادی نیز داشت، به بندرعباس اعزام شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان خواف در پایان به شهروندان توصیه کرد: شهروندان سعی کنند از طریق مراجع قانونی معاملات خود را انجام دهند و به هیچ وجه فریب چهره موجه دیگران را نخورند.