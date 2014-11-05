شیراز میزبانی دائم مسابقه رالی خاورمیانه را به دست آورد/ دور دوم مسابقات در اردیبهشت 94

غلامرضا کمانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، یادآور شد: پس از اینکه فدراسیون رالی خاورمیانه (مرک) شیراز را به عنوان میزبان این مسابقه مشخص کرد و توسط هانی شعبان نماینده فدراسیون از مسیرهای انتخابی بازدید به عمل آمد، مسابقات در چهارم و پنجم مهرماه در فارس برگزار شد.

وی با بیان اینکه از جمله موارد تاثیرگذار برای اتخاذ این تصمیم توسط فدراسیون رالی خاورمیانه آمادگی مسیر و توانمندی اجرا بوده است، گفت: علاوه بر اینکه مسیر مسابقه کاملا استانداردسازی شده و ایمنی مسیر نیز مناسب بود، شرایط برگزاری مسابقه از لحاظ هماهنگی دستگاه های مختلف مهیا و مسابقه رالی موفقی برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس با اشاره به مرگ رامین یکتا، نقشه خوان تیم سایپا، در اثر تصادفی که در یکی از پیچ های مسابقه به وجود آمد، ابراز داشت: یکی دیگر از مسائل تاثیرگذار این بود که سه دقیقه پس از وقوع حادثه هلیکوپتر توانست در صحنه حضور پیدا کند و مصدوم را انتقال دهد که در نورم بین المللی مدت زمانی که طول می کشد تا هلیکوپتر حضور یابد 10 دقیقه است.

کمانه ادامه داد: این مدت زمان سه دقیقه ای نشانگر قدرت برگزار کننده برای پوشش مسابقه و نقطه قوتی برای تیم مدیریت بود.

وی با عنوان اینکه آنچه در مهرماه برگزار شد در حقیقت امتحانی برای شیراز بود، افزود: از این به بعد هر سال مسابقات رالی خاورمیانه در رنکینگ بین المللی در شیراز برگزار می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس بیان کرد: انتخاب ماه اردیبهشت به عنوان زمان برگزاری مسابقه به علت مطرح بودن یادروز حافظ در این ماه و همچنین اینکه اردیبهشت به عنوان زیباترین ماه شیراز شناخته می شود و مسیرهایی که رالی در آن ها برگزار می شود در این ماه بهتر دیده می شوند، است.

کمانه تاکید کرد: اردیبهشت ماه دور دوم و دور اصلی مسابقه رالی خاورمیانه برگزار می شود و با توجه به اینکه تعداد کشورهای بیشتری در مسابقه شرکت دارند می تواند حضور موفقی برای کشور باشد.

وی در رابطه با مزیت های به دست آوردن میزبانی مسابقات رالی خاورمیانه برای استان فارس، گفت: علاوه بر موضوع گردشگر و شناخته شدن استان، این مسابقات اطلاعات فنی را وارد کشور می کند و پیش از آن تجربیان خوبی به داور و ورزشکار انتقال داده می شود، همچنین چون پیشرفت مسابقات زمانی است که رویداد بین المللی انجام شود که از این لحاظ نیز هم برای استان و هم برای کشور مفید خواهد بود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس اضافه کرد: اهمیت دیگر موضوع در رابطه با دروازه قرآن است که در طول تاریخ به عنوان نماد ایمنی برای مسافران مطرح بوده و می تواند به نمادی برای مسابقات رالی خاورمیانه تبدیل شود.