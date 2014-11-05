1500 کیلومتر شبکه آبرسانی روستایی خراسان جنوبی فرسوده است/ بازسازی شبکه ها نیازمند 800 میلیارد ریال اعتبار

علی اکبر بسکابادی در گفتگو با مهر، از بازسازی 34 کیلومتر شبکه آبرسانی روستایی در نیمه نخست امسال خبر داد و اظهارکرد: اصلاح و بازسازی شبکه های آبرسانی به منظورکاهش هدررفت آب انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه این مقدار شبکه آبرسانی به علت فرسودگی با شبکه های نو تعویض شده است، اضافه کرد: برای اجرای این طرح حدود30 میلیارد و 600 میلیون ریال هزینه شده است.

به گفته وی هزینه اصلاح و بازسازی هر کیلومتر با توجه به نوع و سایز لوله و جنس زمین بین 450 تا 900 میلیون ریال متفاوت است.

بسکابادی با بیان اینکه هم اکنون هزار و 500 کیلومتر شبکه آبرسانی روستایی نیازمند بازسازی شبکه و اصلاح خطوط است، عنوان کرد: بازسازی این میزان شبکه بیش از 800 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد .

وی ادامه داد: همچنین برای نگهداری شبکه های آبرسانی روستایی به طور میانگین سالانه 60 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی جمعیت روستاهای تحت پوشش استان را 264 هزار و 94 نفر و ضریب برخورداری را 91.1 درصد ذکر کرد.

بسکابادی با اشاره به فعالیت 80 مجتمع آبرسانی در استان بیان داشت: 527 روستای خراسان جنوبی دارای شبکه آبرسانی اند.

به گفته وی 63 مجتمع آبرسانی در روستاهای خراسان جنوبی در حال احداث است.