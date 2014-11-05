وضعیت جوی کشور در پایان هفته/ افزایش آلاینده ها در آسمان کلانشهرها

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم غضنفری افزود: در روز چهارشنبه برای استانهای واقع در سواحل شمالی، دامنه های جنوبی البرز، شمال شرق، شرق و مرکز کشور ابرناکی، بارش باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد و در مناطق مستعد، ریزش تگرگ پیش بینی می شود که بارش در مناطق سردسیر و مرتفع به شکل برف خواهد بود.

وی افزود: این وضعیت در روز پنج شنبه و جمعه محدود به مناطقی از شمال شرق کشور خواهد بود و طی دو روز آینده وقوع رگبار پراکنده باران در مناطقی از جنوب و جنوب شرق کشور دور از انتظار نمی باشد.

غضنفری تشریح کرد: در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه وزش باد خیلی شدید در استان‌های سمنان، یزد، کرمان، سیستان‌و‌بلوچستان و خراسان جنوبی و در روز چهارشنبه با شدت کمتر برای استان‌های قزوین، قم، تهران، مرکزی و اصفهان پیش‌بینی می شود. همچنین در روز چهارشنیه دریای‌خزر و طی سه روز آینده خلیج‌فارس مواج است.

وی در خصوص وضعیت هوا در هفته آینده گفت: از روز شنبه تا اواسط هفته آینده جوی نسبتاً پایدار در اغلب مناطق کشور حاکم خواهد بود که موجب افزایش آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت خواهد شد.

