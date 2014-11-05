هيئت عزاداری باغ گندم از رهبر معظم انقلاب قدردانی كرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مقام معظم رهبری آمده بود: " برنامه شما را دیدم، خیلی خوب بود، هم به لحاظ سینه زنی، هم از لحاظ مداحی و هم از لحاظ دعاهایی که کردید".

به دنبال این پیام، هیئت عزاداری باغ گندم در پیامی قدردانی خود را از توجه مقام معظم رهبری اعلام كردند.

در این نامه آمده است: جان نثاران حسینی و ارادتمندان ساحت مبارک آن قائد مکرم، اعضا و مسئولان «هیئت فدائیان ابوالفضل (ع) باغ گندم یزد» با قریب دو قرن قدمت فعالیت مستمر در عزاداری و سوگواری ماه محرم در قالب سینه‌زنی و ذکر مصائب اهل بیت (ع) و تبلیغ و ترویج ارزش‌های آیین و فرهنگ عاشورایی، افتخار دارند که در دیار دارالعباده یزد، سهمی کوچک را در خدمت به جامعه اسلامی و استمرار و استقرار سنت سنیه سنواتی بزرگداشت ایام متبرک محرم الحرام بر عهده گرفته است به ویژه در عصر مشعشع و پر فروغ پیروزی و حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره حامی و پشتیبان نهضت و رهروان راستین آن بوده و اخلاص عمل و صدق نیت و قصد خدمت را وجهه همت خود ساخته اند.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: اخیرا با کمال مسرت توام با شرمساری خبر یافتیم که خدمت ناقابل و عزاداری بی‌ریای این هیئت مورد توجه و تفقد و اظهار لطف بی‌شائبه آن سلاله سادات و ولی امر مسلمین حفظه الله تعالی قرار گرفته است و طی یادداشتی از دفتر محترم آن مقام معظم از حسن اجرای مراسم سینه‌زنی و نوحه خوانی و مداحی و توسلات هیئت فدائیان ابوالفضل (ع) باغ گندم بر سبیل تحسین و تایید یاد شده که از سویی موجب شکرگزاری به درگاه خداوند ولی التوفیق و از سوی دیگر باعث امتنان و اظهار تعظیم و تسلیم به آن مقام محترم شده است.

در این پیام آمده است: بدینوسیله مراتب قدردانی و سپاس خود را به پاس این یادکرد که بی‌شک مبتنی بر حسن ظن و ذره پروری مقام عظمای ولایت به این خادمان ناقابل آستان حسینی و متوسلان به علمدار وفادار کربلاست عرضه می‌داریم و امیدواریم بتوانیم همواره ارادتمندانی وظیفه شناس به ساحت قدسی اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و حامیانی صدیق برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سایه سیادت و قیادت حضرتعالی باشیم.



هیئت فداییان ابوالفضل(ع) محله باغ گندم یزد یکی از هیئت‌های پرجمعیت و صاحب سبک یزد است كه زمان تاسیس آن به حدود سال 1280 هجری شمسی می‌رسد.