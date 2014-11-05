به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا، کاپیتان تیم سپاهان که در هفته‌های گذشته با مصدومیت دست و پنجه نرم می‌کرد، هنوز به وضعیت ایده‌آل خود نرسیده و نمی‌تواند در دیدار مقابل نفت مسجد سلیمان بازی کند.

این بازیکن که هنوز از مصدومیت رنج می‌برد در بازی فردای تیمش مقابل نفت مسجد سلیمان که در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود، به میدان نمی‌رود.

سپاهان به جز نویدکیا، علی حمودی و شجاع خلیل‌زاده را به دلیل مشکلات سربازی و محرومیت اعلام شده از سوی سازمان لیگ در اختیار ندارد.

اما خبر خوشحال کننده برای هواداران تیم سپاهان در بازی فردای این تیم، پایان دوران محرومیت هواداران این تیم اصفهانی بوده و با پایان محرومیت هواداران سپاهان، آنها می‌توانند بازی فردای تیم خود را از نزدیک تماشا کنند.

هواداران سپاهان می‌توانند از ساعت ۱۴:۳۰ فردا برای تماشای بازی تیم‌های سپاهان و نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه فولادشهر اصفهان حضور پیدا کنند.

این دیدار در چارچوب رقابت‌های هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت ۱۵:۱۵ در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.