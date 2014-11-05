تهیه ویژه نامه " قبله اهل سجود" به مناسبت شهادت امام سجاد (ع)/ برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی محرم

علی انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این مجموعه شامل ویژه نامه‌های فرهنگ ایثار و شهادت، استراتژی امام سجاد(ع)، گذری برزندگی بابرکت امام سجاد (ع)، امام سجاد (ع) از کربلا تا شهادت و امام سجاد در شام و مدینه است.

وی با بیان اینکه این مجموعه شامل فایل های صوت و تصویری و سخنرانی پیرامون زندگی نامه امام سجاد (ع) است، افزود: این ویژه نامه ها مشتمل بر قسمت های متنوعی همچون مقاله، چندرسانه ای، پرسش و پاسخ، تصاویر، کارت پستال، پیامک ، احادیث و موارد دیگر است.

مدیر اجرایی پرتال فرهـنگی اطلاع‌رسانی راسـخون تاکید کرد: همچنین در آستانه سالروز قیام تاریخی عاشورا و شهادت مظلومانه امام حسین (ع) و فرا رسیدن ماه محرم الحرام این پرتال اقدام به برگزاری " مسابقه وبلاگی محرم " کرده است.

وی با اشاره به اینکه این مسابقه در دو محور وبلاگ نویسی و ترجمه قالب برگزار می شود، بیان داشت: وبلاگ نویسی در زمینه ماه محرم و با موضوع های ماهیت عاشورا و قیام امام حسین (ع)، جلوه های ایثار در سیره امام حسین (ع) و یاران ایشان، تاثیرات و پیامدهای واقعه عاشورا، بررسی وقایع ماه محرم از نظر تاریخی، راه های گسترش فرهنگ عاشورا، فیلم، صوت و عکس در زمینه قیام عاشورا و ایام محرم و سایر موضوعات مرتبط با ماه محرم از محورهای این مسابقه وبلاگ نویسی است.

انصاری گفت: همچنین ترجمه قالب های دیگر سرویس ها به قالب راسخون بلاگ در موضوع ماه محرم، امام حسین (ع) و سایر موضوعات مرتبط یکی دیگر از محورهای این مسابقه تحت عنوان ترجمه قالب است.

وی با بیان اینکه به 20 نفر از برندگان، جوایز نقدی و غیر نقدی نفیسی اهدا می شود، ابراز داشت: علاقه مندان می توانند با مراجعه به نشانی www.rasekhoon.net تا پایان محرم الحرام برای شرکت در این مسابقه اقدام و یا ویژه نامه قبله اهل سجود" را به شکل رایگان تهیه کنند.