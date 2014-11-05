ایالت طلایی در حال پخته شدن است

به گزارش خبرگزاری مهر، افزایش ادامه دار سطح دما موجب شده تا توده های برف مناطق مرتفع این ایالت به باران تبدیل شود. مدلسازی های محققان انستیتو اقیانوس شناسی Scripps در سان دیاگو نشان می دهد با تداوم این فرآیند، آینده سختی در انتظار کالیفرنیا خواهد بود.

برخلاف برف که در هر بهار ذوب و با فرارسیدن زمستان بار دیگر تشکیل و منابع آن را در ارتفاعات غنی می سازد، باران تبخیر شده و یا در دل خاک فرو می رود و بدین ترتیب همواره از منابع قابل اطمینان برف این ایالت کاسته می شود.

این مدلسازی ها گویای آن است که ذخایر برف سیرا نوادا تا سال 2050 به یک سوم میزان فعلی کاهش خواهد یافت و تا سال 2100 تنها یک سوم از این ذخایر باقی خواهد ماند.

این ذخایر تنها منبع تامین آب تازه و قابل استفاده در کالیفرنیا محسوب نمی شود اما در قیاس با برف، آب باران چندان قابل مدیریت و جمع آوری نیست.

اطلاعات موجود درباره اوضاع جوی کالیفرنیا نشان می دهد با این روند خدمات رسانی در حوزه آب کالیفرنیا طی یک دهه آینده حدود 200 میلیارد دلار هزینه دربرخواهد داشت.

حتی پیش بینی می شود به 500 میلیارد دلار برای توسعه زیرساختارهای لازم حوزه آب در دهه های پیش رو نیاز است.

کارشناسان اوضاع جوی هشدار می دهند درصورت ادامه این روند، تا دهه های آتی اثر چندانی از ذخایر برف سیرا نوادا نخواهد بود.