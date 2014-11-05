واگذاری دو میدان نفتی به دانشگاه صنعتی امیرکبیر جهت انجام مطالعات

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیداحمد معتمدی در مراسم تودیع معارفه رئیس دانشکده مهندسی نفت با اشاره به کمبودهای این دانشکده، افزود: دانشگاه صنعتی امیرکبیر به لحاظ قدمت و نیروی انسانی دارای پتانسیل‌های زیادی است ضمن آنکه بسیاری از اعضای هیات علمی این دانشگاه دارای سابقه اجرایی و مدیریتی در کشور هستند از این رو می‌توان با این توانمندی جزء 100 دانشگاه برتر قرار گیریم.

وی به اهمیت دانشکده مهندسی نفت این دانشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: مهندسی نفت رشته‌ای میان رشته است از این رو می‌توان با سایر دانشکده‌ها چون شیمی، پلیمر، عمران و مهندسی برق همکاری داشته باشد.

معتمدی ادامه داد: در صورت تجمیع 6 دانشکده با محوریت دانشکده مهندسی نفت می‌توان گام‌های بزرگی در این حوزه برداشت.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر اینکه اساس فعالیت‌های دانشکده مهندسی نفت اساس اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد، خاطر نشان کرد: به جای پذیرش چندهزار دانشجوی مجازی برای این دانشکده می‌توان با ایجاد ارتباط مناسب با وزاتخانه‌های موبوط درآمدزایی بیشتری را برای دانشکده فراهم کرد.

وی با اشاره به اقدامات اخیر وزیر نفت در خصوص پروژه‌های نفتی، توضیح داد: اخیرا وزیر نفت به مراکز و دانشگاه‌های مرتبط با این وزارتخانه و همچنین به دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف یکی از میادین نفت را جهت اجرای مطالعات واگذار کرده است.

معتمدی با بیان اینکه میادین نفتی "دارخوین" و "فروزان" را دو میدان نفتی دانست که وزارت نفت به دانشگاه صنعتی امیرکبیر جهت انجام مطالعات تحقیقاتی واگذار کرده است، ادامه داد: بر اساس تاکیدات وزیر نفت این مطالعات با مشاور خارجی انجام خواهد شد و در این راستا اقدام به ایجاد تیم 40 نفره تحقیقاتی برای این میادین نفتی کردیم.

به گفته وی اقدامات انجام شده در این دانشگاه طی ارسال نامه‌ای به وزارت نفت انجام شده است تا جزئیات این مطالعات از سوی این وزارتخانه تعیین شود.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: یکی از شعارهای ما عدم اتکا به بودجه های دولتی است. بزرگترین دانشگاه‌های دنیا درآمد خود را به غیر از بودجه‌های دولتی تامین می‌کنند به گونه‌ای که دانشگاه SKKU کره سالانه 200 میلیون دلار از شرکت سامسونگ دریافت می‌کند و این دلیلی است که این دانشگاه جز 20 دانشگاه برتر دنیا شده است.

معتمدی، با بیان اینکه این دانشگاه از هیچ دستگاهی تقاضای کمک مالی نکرده است، افزود: مادرصدد هستیم که 60 درصد بودجه دانشگاه را از ارتباط با صنعت تامین کنیم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ابراز تاسف از وضعیت خوابگاه‌های دانشگاه، اظهار داشت: با این وضعیت نمی توان انتظار جهش داشت ولی ما در جهت رفع این مشکلات در تلاش هستیم و برای هر دانشکده طرح کسب و کار تدوین خواهد شد.

معتمدی همچنین تاکید کرد: ما به دنبال راهکارهایی هستیم که بودجه‌های دانشگاه از طریق دانشکده مهندسی نفت تامین شود.