هلاکت 90 تروریست داعش پیش از حمله به زائران کربلاء

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، یک منبع امنیتی عراق اعلام کرد: بیش از 90 نفر از تروریست های داعش در حملات هوایی جنگنده های عراقی به هلاکت رسیدند. این افراد سعی داشتند زائران کربلای معلی را هدف قرار دهند که تلاش هایشان ناکام ماند.

این منبع افزود: جنگنده های عراقی توانستند دو اتوبوس حامل تروریست های داعش که ملیت های عربی و چچنی داشتند را در منطقه القائم در غرب عراق هدف قرار دهند.

از سوی دیگر جنگنده های ارتش عراق مراکز تحت سیطره داعش در منطقه الشرقاط در استان صلاح الدین را هدف قرار دادند. در این حملات 6 تروریست داعش به هلاکت رسیدند.