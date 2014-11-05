یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 12 اثر از آثار میراث‌فرهنگی ناملموس ثبت شده در کشور مربوط به استان زنجان است که پنج مورد مربوط به حوزه عزاداری و آیین‌های محرم است.

وی ادامه داد: اجتماع باشکوه عزاداران زینبیه اعظم زنجان مراسم عزاداری زینبیه اعظم در 20 شهریورماه سال 91 به شماره 722 در آثار میراث ناملموس کشور ثبت شده است.

رحمتی افزود: همچنین مراسم حسینیه اعظم زنجان در 15 دی‌ماه سال 87 به شماره 10 در میراث ناملموس ثبت شد است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: هر ساله در ایام محرم بخصوص در دهه اول محرم شاهد برگزاری باشکوه و بی مثال توسط عزاداران زنجانی هستیم که در کشور و جهان شیعه بی نظیر است.