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۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۱۶

رحمتی:

اجتماع باشکوه عزاداران زینبیه اعظم زنجان در آثار میراث‌فرهنگی ناملموس ثبت شد

اجتماع باشکوه عزاداران زینبیه اعظم زنجان در آثار میراث‌فرهنگی ناملموس ثبت شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: اجتماع باشکوه عزاداران زینبیه اعظم زنجان به عنوانی یکی از 12 اثر معنوی استان زنجان در آثار میراث‌فرهنگی ناملموس کشور ثبت شده است.

یحیی رحمتی در گفتگو  با خبرنگار مهر افزود: 12 اثر از آثار میراث‌فرهنگی ناملموس ثبت شده در کشور مربوط به استان زنجان است که پنج مورد مربوط به حوزه عزاداری و آیین‌های محرم است.

وی ادامه داد:  اجتماع باشکوه عزاداران زینبیه اعظم زنجان مراسم عزاداری زینبیه اعظم در 20 شهریورماه سال 91 به شماره 722 در آثار میراث ناملموس کشور ثبت شده است.

رحمتی افزود: همچنین مراسم حسینیه اعظم زنجان در 15 دی‌ماه سال 87 به شماره 10 در میراث ناملموس ثبت شد است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: هر ساله در ایام محرم بخصوص در دهه اول محرم شاهد برگزاری باشکوه و بی مثال توسط عزاداران زنجانی هستیم که در کشور و جهان شیعه بی نظیر است.

کد مطلب 2415642

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