به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم‌زاده در نشست خبری عصر امروز این تیم قبل از دیدار مقابل راه‌آهن تهران، بازی مقابل این تیم را بسیار دشوار خواند و افزود: مقابل تیمی قرار خواهیم گرفت که از مدیرعامل و سرمربی کاربلدی سود می برد و در تمامی زمینه ها عملکرد بسیار خوبی داشته است. خوشحالم که جوانانی را که سال گذشته با آنها کار می کردم الان توانسته اند در تیم راه‌آهن جایگاه ویژه ای داشته و برای تیمشان مثمرثمر باشند.

ابراهیم‌زاده در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به شرایطی که در جدول پدید آمده است، همه تیم ها بازی های درگیرانه‌ای را انجام می دهند و بازی ها به مراتب نسبت به اوایل فصل بهتر شده است. هیچکس مانند من تیم پیکان را نمی شناسد و جدا از نتایجی که در هفته های اخیر بدست آورده ایم، توانسته ایم یک فوتبال خوب را ارائه داده و مطمئنا فردا برای پیروزی پا به میدان خو اهیم گذاشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در نیم فصل بازیکن جدیدی را به خدمت خواهید گرفت؟، گفت: مسلما در تمامی تیم ها تغییراتی صورت خواهد گرفت و ما هم با دو بازیکن به نام احمد جمشیدیان و سیاوش اکبرپور به توافق رسیده ایم و مجید باجلان را هم به خدمت خواهیم گرفت.

ابراهیم‌زاده در خصوص حضور شیعی به عنوان سرپرست تیم پیکان نیز تصریح کرد: قبل از هر چیز باید از دکتر سنایی تشکر کنیم که در طول حضورش زحمات بسیاری را کشید و الان هم در حال حاضر عضو هیات رئیسه باشگاه پیکان است و برای آقای شیعی هم آرزوی موفقیت دارم، اگرچه با او جلسه ویژه ای نداشتم، اما با توجه به شناختی که از او دارم برای او آرزوی موفقیت دارم.

سرمربی تیم پیکان در خصوص گفته هایی مبنی بر حضور علی دایی در تیم پیکان نیز گفت: هر روز فوتبالی برای مربی و بازیکنان یک فرصت است و تا زمانی که می توانیم باید کار کردن را غنیمت بشماریم و اعتقاد دارم اتفاقات بعدی اتفاقات بعدی است.

ابراهیم‌زاده در پایان کیوان وحدانی و امیرحسین فشنگچی را مصدوم و محروم دیدار فردا مقابل راه‌آهن دانست.