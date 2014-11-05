تظاهرات میلیونی نقابداران در لندن برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، گروه موسوم به "ناشناس" ها عصر امروز در لندن دست به تظاهرات می زنند. این تظاهرات با عنوان تظاهرات میلیونی نقابداران در اعتراض به سیاستهای حکومت انگلیس، جاسوسی از شهروندان و نقض حقوق بشر انجام می شود.

شرکت کنندگان در این تظاهرات که مایل به شناسایی خود از سوی نهادهای امنیتی نیستند همگی با نقاب در تجمع عصر امروز در لندن شرکت می کنند.

هنوز مشخص نیست که چه تعداد معترض در تظاهرات امروز شرکت می کنند اما بر اساس نظرهایی که در فیسبوک منتشر شده احتمال حضور شش هزار نفر در آن وجود دارد.

تظاهرت میلیونی نقابداران برنامه ای اعتراضی است که از سال 2011 و در ابتدا تنها با حضور 50 نفر در انگلیس آغاز شده است.