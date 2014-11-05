به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد غم پرور افزود: امسال نيز طبق سنوات گذشته مراسم باشكوه عزاداري براي امام حسين (ع) برگزار شد.

وي با اشاره به برگزاري مراسم مداحي و عزاداري بيان كرد: همچنين در اين مراسم نماز ظهر عاشورا نيز با حضور خيل عظيمي از مردم برگزار شد.

رئيس هيئت امناي حسينيه اعظم زنجان با بيان اينكه در پايان مراسم، غذاي نذري نيز در بين عزاداراني كه در مسجد حضور داشتند، توزيع شد، اضافه كرد: امسال ۲۰ هزار غذاي نذري توسط حسينيه اعظم زنجان پخته شده است.

پخت و توزيع ۲۰ هزار غذاي نذري حسينيه اعظم زنجان

غم پرور با اشاره به اينكه از اين ۲۰ هزار غذاي نذري، ۱۵ هزار غذا با هزينه حسينيه اعظم زنجان در دانشگاه زنجان پخته شده است، گفت: ۵ هزار غذاي نذري نيز در خود حسينيه اعظم زنجان پخت گرديد.

وي با اشاره به نحوه توزيع غذاهاي نذري، توضيح داد: امسال اين غذاها در تمامي‌ بيمارستان‌هاي شهر زنجان، بهزيستي، سالمندان و بين عزاداراني كه در حسينيه اعظم زنجان حضور داشتند، توزيع شد.