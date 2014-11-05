مهدی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت نماینده قم در سوپرلیگ کاراته کشور اظهار داشت: فصل جدید سوپرلیگ کاراته کشور به زودی آغاز می شود و قرار است مراسم قرعه کشی این مسابقات روز پنج شنبه ۲۲ آبان در محل فدراسیون کاراته برگزار شود.

وی گفت: آذرخودرو امسال برای دومین سال متوالی در سوپرلیگ حاضر است و به طور رسمی برای حضور در سوپرلیگ اعلام آمادگی کرده است و بر اساس شنیده ها، تمامی تیم های حاضر در فصل گذشته امسال نیز در سوپرلیگ کاراته شرکت می کنند و احتمالا یکی دو تیم جدید به این تعداد تیم، اضافه می شوند.

سرپرست تیم کاراته آذرخودروی قم افزود: آذرخودرو در فصل جدید یکی از مدعیان جدی قهرمانی است و اقداماتی نیز برای تقویت این تیم انجام شده و به منظور پوشش نقاط ضعف، جذب چند کاراته کای جدید در دستور کار آذرخودرو است.

کریمی بیان داشت: قصد داریم از مهدی عمو زاده قهرمان قمی کاراته آسیا و اولین دارنده مدال طلای تاریخ تیم ملی در مسابقات جهانی به عنوان مدیر فنی تیم آذرخودرو استفاده کنیم و هدایت تیم کماکان در اختیار غلامرضا دباغیان است.

وی عنوان کرد: تمرینات آذرخودرو هنوز به طور گروهی و رسمی آغاز نشده اما دباغیان به کاراته کاهای غیر بومی برنامه تمرین داده تا به صورت انفرادی تمرین کنند و پس از ثبت قراردادها و انجام قرعه کشی برنامه تمرینات گروهی نیز آغاز می شود.

سرپرست تیم کاراته آذرخودروی قم تصریح کرد: رقیب اصلی تیم آذرخودروی قم در راه قهرمانی سوپرلیگ تیم دانشگاه آزاد است که فصل گذشته نیز عنوان قهرمانی را به دست آورد اما تلاش می کنیم با استفاده از تجربیات فصل گذشته، امسال نخستین عنوان قهرمانی سوپرلیگ کاراته کشور را به قم بیاوریم.

کریمی خاطرنشان کرد: آذرخودرو امسال برای نخستین بار در رده های سنی پایه نیز تیمداری می کند و تیم های کاراته قم در لیگ های جوانه و آینده سازان کاراته کشور روی تاتامی می روند که آذرخودرو نیز یکی از این نمایندگان است.