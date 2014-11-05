تغییر غیرمجاز کاربری زمین های کشاورزی باعث وابستگی به کشورهای بیگانه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا رمضانی، بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، با بیان این که تغییر غیر مجاز کاربری های کشاورزی و ویلاسازی باعث کاهش تولیدات محصولات کشاورزی می شود، گفت: در بلند مدت این اتفاق باعث وابستگی کشور به تولیدات کشاورزی کشورهای بیگانه خواهد شد.

وی عوامل تغییر کاربری را افزایش جمعیت، رونق گردشگری و ورود افراد سودجو بر شمرد و گفت: البته با توجه به افزایش جمعیت برای ساخت و ساز خارج از روستاهم باید شرایطی در نظر گرفت و مردم در صورت نیاز قبل از هرگونه اقدام درخواست گسترش محدوده طرح هادی در آن نقطه خاص را به بنیاد مسکن ارائه کنند.

وی با تاکید بر ادامه روند برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاهای گلستان، به ظرفیت های خوبی که در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی در نظر گرفته شده است اشاره کرد و گفت: با تمهیداتی که در تبصره 2 ماده 10 این قانون در نظر گرفته شده است به اداره امور اراضی اجازه می دهد بدون طی کردن مراحل طولانی دادرسی، نسبت به تخریب دیوارکشی ها اقدام کند.

رمضانی اظهار کرد: عمل به این قانون، علاوه بر کاهش قابل توجه ورودی پرونده به دادسرا و تسریع در اجرای قانون، توقف ساخت و سازهای غیرمجاز در همان مراحل ابتدایی را نیز به دنبال دارد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای گرگان جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و اعلام به موقع تخلفات این حوزه را از وظایف مهم اعضای شورای اسلامی و دهیار دانست و از آن ها خواست محدوده بافت روستا را از طریق نصب تابلو مشخص کنند.

رمضانی در ادامه به آسیب های شبکه های مجازی اشاره کرد و با بیان این که وابستگی به دنیای مجازی، دوری بیش از پیش والدین و فرزندان و سستی در روابط خانوادگی را از عواقب وخیم استفاده بدون آگاهی از شبکه های اجتماعی است، گفت: برای جلوگیری از فریب نوجوانان و کاربران این شبکه ها باید دوره های آموزشی برای دانش آموزان و خانواده های آنان برگزار شود.

رمضانی با تاکید بر استفاده درست و بجا از وسائل ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی گفت: رشد و گسترش شبکه های اجتماعی، نبود کنترل و برنامه ریزی در این زمینه باعث بروز نابهنجاری در جامعه می شود.

وی در ادامه با تذکر به بانوان به دلیل حضور بیشتر در خانه و استفاده بیشتر از فضای مجازی، افزود: اعتماد به امنیت ظاهری این کانال های ارتباطی ، سبب آسیب های جبران ناپذیری به شخص و خانواده می شود.

رمضانی ارتباط با جنس مخالف بر اساس قانون جرم اعلام کرد و ادامه داد: دانش آموز نسبت به پیامدهای این ارتباط باید هوشیار باشند، پایداری به ارزش ها و اصول خانوادگی و احترام به نظر والدین و پرهیز از دوستی های زودگذر و خیابانی ضامن سلامتی و طهارت اخلاقی است و نوجوانان باید خود را نسبت به آن متعهد بدانند.