زاینده رود با هدف کشت پاییزه و حقابه محیط زیستی رودخانه و تالابها جاری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ظهرابی اظهار داشت: وزارت نیرو 400 میلیون متر مکعب آب را برای زاینده رود و تالاب گاوخونی در نظر گرفته است که با دو هدف کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان و حقابه محیط زیستی رودخانه و تالاب ها به صورت مقطعی از سد زاینده رود رهاسازی می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر وزارت نیرو مکلف شده است 176 میلیون متر مکعب را به عنوان حقابه رها سازی کند.

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان اظهار امیدواری کرد: با بارندگی های مناسب تا خرداد ماه شاهد وجود آب کافی در زاینده رود باشیم.

وی با اشاره به اینکه هر دو سال یک بار تلاش می شود این شرایط برای زاینده رود ایجاد شود، تاکید کرد: معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با تعیین مشاور برای اخذ حقآبه زاینده رود و تالاب بین المللی گاوخونی دارای برنامه ای مشخص است.

وی افزود: براساس این برنامه، بازه های (نقطه) مکانی در طول رودخانه ایجاد می شود تا با تبیین نیاز اکولوژیکی منطقه حقابه لازم را از وزارت نیرو مطالبه کنیم برای این کار ایستگاه های هیدرومتری در بازه ها نصب شده است و نیاز اکولوژیکی محاسبه و به وزارت نیرو اعلام می شود.

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان همچنین بر ضرورت اصلاح الگوی کشت و آبیاری توسط کشاورزان که به کاهش میزان برداشت آب این منطقه و رعایت حق آبه طبیعت منجر می شود، تاکید کرد.

ظهرابی اظهار امیدواری کرد: به زودی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان، مراسم شکرگذاری در کنار زاینده رود انجام شود.

به گزارش مهر، زاینده رود یا زنده رود بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران است که از کوه های زاگرس مرکزی به ویژه زردکوه بختیاری سرچشمه گرفته و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق حدود 200 کیلومتر پیش می رود و در نهایت به تالاب گاوخونی می ریزد.

حوزه رودخانه زاینده رود 41،500 کیلومتر مربع است. برآورد می شود جریان آب این رودخانه در مطلوب ترین شرایط 1،2 کیلومترمربع در سال و یا 38 مترمکعب در ثانیه است.

در حال حاضر برای آبیاری زمین های کشاورزی استان اصفهان از سدهای آبیاری که به این منظوراحداث شده است استفاده می شود. چند وقتی است که این رودخانه با کمبود آب مواجه و خشک شده است.