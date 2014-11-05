مجله مهر: پخش یک کلیپ ویدئویی از مقتل خوانی یک مفتی وهابی در رسانه های کشور خبرساز شد. در این ویدئو «شیخ سعد البریک» یکی از مفتیان و مبلغان سرشناس وهابی سعودی در منبر یکی از مساجد، مقتل امام حسین (ع) را در جمع بسیاری از مردم می خواند و در هنگام خواندن به شدت گریه می کند. چندین نسخه از مقتل خوانی این مفتی عربستانی در سایت یوتیوب قرار دارد که وی در زمان ها ومکان های مختلفی اقدام به مقتل خوانی حضرت امام حسین (ع) کرده است. آخرین نسخه منتشر شده از این ویدئو ۹ مهر سال ۹۳ بوده است. سعدبن عبدالله ناصر البریک مفتی عربستانی متولد ۱۹ فوریه ۱۹۶۲ میلادی است. وی دارای هفت پسر و ۵ دختر است و در حال حاضر عضوهیئت رئیسه دانشگاه ملک سعود و از شیوخ سرشناس عربستان است.