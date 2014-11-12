حمید بهمنی مدیرعامل موسسه سینمایی شهید آوینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که موسسه شهید آوینی در این دوره از جشنواره بین المللی فیلم فجر با سه فیلم در جشنواره فجر حضور دارد، گفت: سه فیلم سینمایی با نام «بدون مرز» به کارگردانی امیرحسین عسگری، «به تهران خوش آمدید» به کارگردانی رضا سبحانی و یک انیمیشن با نام «عملیات شیطان» به کارگردانی کرباسچی در این دوره از جشنواره از سوی موسسه شهید آوینی حضور می‌یابد.

وی ادامه داد: البته انیمیشن «عملیات شیطان» در مرحله فنی است و اگر به موقع تمام شود در جشنواره شرکت می کند. «به تهران خوش آمدید» نیز سال گذشته با کم لطفی مسئولان مواجه شد و نتوانستیم آن را در جشنواره فیلم فجر شرکت دهیم که امیدوارم امسال شرایط برای حضور این فیلم فراهم شود.

مدیرعامل موسسه شهید آوینی توضیح داد: «بدون مرز» داستان پسری را روایت می کند که هر روز برای ماهی گیری به کشتی به گل نشسته ای در نقطه صفر مرزی پا می گذارد و آنجا را به محلی برای آرامش خود تبدیل کرده است اما حضور غریبه ای این آرامش را بر هم می زند. ابوالفضل جلیلی به عنوان مشاور کارگردان با این پروژه همکاری داشته است.

وی در پاسخ به اینکه چه پروژه هایی در موسسه آوینی دست تولید دارند؟ بیان کرد: در حال حاضر برای چند طرح سینمایی به دنبال جذب سرمایه هستم. البته با توجه به اینکه فیلم هایی که توسط این موسسه ساخته می شود، گیشه ای نیست و در دسته فیلم های فرهنگی قرار دارد، جذب سرمایه برای آن نیز سخت است.

کارگردان فیلم «شکارچی شنبه» ادامه داد: البته هرکس که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. متاسفانه شرایط خوبی در حوزه سینما وجود ندارد، هرچند نام این دولت را دولت تدبیر و امید می نامند، اما مساله اینجاست که تدبیر و امید در مسایل فرهنگی کمتر دیده می شود.

وی تاکید کرد: امیدوارم سایه تدبیر و امید دولت بر بخش های سینمایی با نگاه ارزشی نیز بیافتد تا ما بتوانیم تولیدات مناسبی را در این زمینه داشته باشیم.

بهمنی در پایان گفت: در حال حاضر 3 پروژه سینمایی را برای تولید در دست داریم که زمان ساخت این فیلم ها هنوز مشخص نیست. این فیلم ها شامل موضوعاتی با جریان داعش، یک پروژه پلیسی امنیتی و یک پروژه دفاع مقدسی است که امیدوارم بتوانیم شرایط مناسب برای تولید آن را فراهم کنیم.

در فیلم سینمایی «بدون مرز» که توانست جایزه بهترین فیلم آینده آسیا را از جشنواره توکیو دریافت کند، بازیگرانی چون علیرضا بالدی، زینب ناصرپور، آرش مهربان، ارسلان علی پوریان بازیگران «بدون مرز» هستند. ابوالفضل جلیلی به عنوان مشاور کارگردان با این پروژه همکاری کرده است. اشکان اشکانی مدیر فیلمبرداری، اسماعیل منصف تدوین، آرش اسحاقی صدا و امیریل ارجمند آهنگساز «بدون مرز» هستند.

در فیلم سینمایی «به تهران خوش آمدید» بازیگرانی چون هنگامه قاضیانی، همایون ارشادی، مهرداد صدیقیان، بابک حمیدیان، سام قریبیان، محمدرضا ناجی، شقایق فراهانی، سیامک اشعریون، عمار تفتی و حضور دارند.