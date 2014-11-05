تحقق بیش از ۹۴ درصدی درآمدهای استان در هفت ماهه سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان در جلسه کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استان با بیان اینکه درآمدهای مصوب استان در سال جاری هزار و ۹۰۱ میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به رقم مصوب سال گذشته ۲۷ درصد و نسبت به عملکرد سال گذشته ۳۷ درصد رشد دارد.

وی افزود: هزار و ۶۹۱ میلیارد تومان از مجموع درآمدهای سال ۹۳ درآمدهای مالیاتی است که نسبت به رقم مصوب سال گذشته ۲۵.۲ درصد و نسبت به عملکرد ۴۰.۹ درصد رشد دارد.

استاندار خراسان رضوی گفت: درآمدهای غیر مالیاتی نیز در سال جاری ۲۱۰ میلیارد تومان مصوب شده که نسبت به رقم مصوب سال گذشته ۴۳ درصد و نسبت به عملکرد سال گذشته با رشد ۱۵ درصدی مواجه است.

رشیدیان بر لزوم هماهنگی دستگاه های اجرایی مرتبط برای ایجاد منابع جدید درآمدی در استان تاکید و خاطرنشان کرد: حمایت از صنایع اشتغالزا و توسعه صادرات با هدف ارز آوری و مقابله با آسیب های اجتماعی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی خواستار ایجاد مشوق های مالیاتی برای ترغیب و تشویق بیشتر صنایع به پرداخت به موقع مالیات شد.

رشیدیان گفت: با تحقق دولت الکترونیک و تکمیل بانک های اطلاعاتی استان، زمینه شناسایی مودیان جدید فراهم می شود.

استاندار خراسان رضوی خواستار اجرایی شدن سیاست های حمایت مالیاتی از فعالیت های اقتصادی که به اشتغالزایی و توسعه صادرات کمک کرده و بخش هایی که اظهارنامه مالیاتی خود را با صحت پر می کنند، شد.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه فعالیت های حوزه کشاورزی و دامداری اظهار داشت: با تدوین قوانین حمایتی باید در راستای تحقق این مهم تلاش کنیم.

گفتنی است اداره کل امور مالیاتی، نیروی انتظامی، ادارت کل ثبت اسناد و گمرکات استان در بین ۱۹ دستگاه اجرایی بیشترین سهم را در وصول درآمدهای استان دارند.