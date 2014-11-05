اوباما چندان در برابر کنگره دست و پا بسته نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرنگار این شبکه با اشاره به شکست حزب باراک اوباما در انتخابات میاندوره ای و کنترل سنای این کشور توسط جمهوری خواهان گفت البته اوباما در برابر جمهوری خواهان کنگره چندان هم دست و پا بسته نخواهد بود.

در این گزارش با اشاره به قدرت باراک اوباما در وتوی مصوبه های کنگره آمده است: البته نباید فراموش کرد که اوباما آنقدر هم در برابر جمهوریخواهان کنگره دست و پا بسته نیست، زیرا وی حق وتو دارد.

در ادامه این گزارش آمده است: به نظر نمی‌رسد جمهوریخواهان به اندازه کافی کرسی در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در اختیار داشته باشند که بتوانند وتوی اوباما را بی اثر کنند، هر چند هنوز شمارش آراء در تمام حوزه‌های انتخابیه و ایالت‌های آمریکا کامل نشده است و نتیجه‌قطعی انتخابات و این که هر یک از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا در سنا و مجلس نمایندگان چند کرسی در اختیار خواهند داشت، معلوم نیست.

لازم به ذکر است که هر لایحه در کنگره با اکثریت آراء تصویب می‌شود و اگر رئیس جمهور آن لایحه را وتو کند و به کنگره بازگرداند، دو سوم آراء نمایندگان کنگره برای نقض وتوی رئیس جمهور لازم است.