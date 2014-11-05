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۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۶:۱۵

الجزیره :

اوباما چندان در برابر کنگره دست و پا بسته نیست

اوباما چندان در برابر کنگره دست و پا بسته نیست

شبکه الجزیره در گزارشی از انتخابات سنای آمریکا اعلام کرد، معلوم نیست جمهوری خواهان بتوانند وتوی اوباما را در کنگره بی اثر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرنگار این شبکه با اشاره به شکست حزب باراک اوباما در انتخابات میاندوره ای و کنترل سنای این کشور توسط جمهوری خواهان گفت البته اوباما در برابر جمهوری خواهان کنگره چندان هم دست و پا بسته نخواهد بود.

در این گزارش با اشاره به قدرت باراک اوباما در وتوی مصوبه های کنگره آمده است: البته نباید فراموش کرد که اوباما آنقدر هم در برابر جمهوریخواهان کنگره دست و پا بسته نیست، زیرا وی حق وتو دارد.

در ادامه این گزارش آمده است: به نظر نمی‌رسد جمهوریخواهان به اندازه کافی کرسی در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در اختیار داشته باشند که بتوانند وتوی اوباما را بی اثر کنند، هر چند هنوز شمارش آراء در تمام حوزه‌های انتخابیه و ایالت‌های آمریکا کامل نشده است و نتیجه‌قطعی انتخابات و این که هر یک از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا در سنا و مجلس نمایندگان چند کرسی در اختیار خواهند داشت، معلوم نیست.

لازم به ذکر است که هر لایحه در کنگره با اکثریت آراء تصویب می‌شود و اگر رئیس جمهور آن لایحه را وتو کند و به کنگره بازگرداند، دو سوم  آراء نمایندگان کنگره برای نقض وتوی رئیس جمهور لازم است.

کد مطلب 2415670

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