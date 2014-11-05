افزایش اختلافات میان سناتورهای افغان بر سر طولانی شدن معرفی کابینه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های افغان، "فضل‌ الهادی مسلم‌ یار" رئیس مجلس سنا در جلسه عمومی این مجلس بر لزوم توقف پروسه تحلیف اعضای جدید شورای ولایتی تاکید کرد.

این اظهارات درحالیست که اعضای جدید شوراهای ولایتی در شماری از ولایات کشور از جمله ننگرهار و میدان وردک مراسم تحلیف را به‌ جا آورده اند.

داوود اساس که از نتایج شورای ولایتی ناراضی بوده از مجلس سنا و حکومت افغانستان خواست تا فورا به بررسی مشکلات بپردازد زیرا معتقد است آرای او بی‌ جهت باطل شده و تقلب به صورت آشکار در این انتخابات وجود داشته است.

وی افزود مقامات کمیسیون شکایات انتخاباتی آرا را به گونه ای عمدی باطل کرده و درخواست رشوه کرده اند؛ بنابراین به هیچ عنوان نتیجه اعلام شده را نمی‌ پذیرم.

این اظهارات درحالیست که برخی از سناتورها به طول انجامیدن معرفی کابینه از سوی حکومت را باعث تشدید ناامنی‌ ها در کشور توصیف کرده و تاکید کرده اند حکومت باید هر چه زودتر اعضای کابینه جدید را معرفی کند تا نا امنی‌ ها در کشور کاهش یابد.

در همین رابطه محمود دانش‌جو عضو سنا در نشست عمومی مجلس سنا گفت: یکی از عوامل افزایش ناامنی‌ ها عدم معرفی کابینه است.

محمد سعیدی عضو دیگر این مجلس نیز ضمن تقدیر از کارکرد نیروهای امنیتی، طولانی شدن روند اعلام کابینه را برای مردم نگران کننده توصیف کرد.