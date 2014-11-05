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۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۳۵

در نیمسال دوم تحصیلی/

دانشگاه بین المللی چابهار بدون آزمون دانشجو می پذیرد

دانشگاه بین المللی چابهار بدون آزمون دانشجو می پذیرد

زاهدان-خبرگزاری مهر: مدیر عامل منطقه آزاد صنعتی و تجاری چابهار گفت: دانشگاه غیرانتفاعی و بین المللی چابهار وابسته به منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار برای نیمسال دوم بدون آزمون دانشجو می پذیرد.

حامد علی مبارکی در گفتگو با مهر بیان داشت: دانشگاه بین المللی چابهار در تعداد 4 رشته مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مدیریت بانکداری و مدیریت بازرگانی و همچنین کاردانی به کارشناسی در رشته آموزش و پرورش ابتدایی بدون آزمون دانشجو پذیرش می کند.

وی اظهار داشت: علاقمندان به تحصیل در این دانشگاه می توانند با مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان سنجش تا تاریخ هفدهم آبان ماه سال جاری در بخش موسسات آموزش عالی  و غیرانتفاعی بر اساس سوابق تحصیلی برای ترم بهمن ماه و نیمسال دوم تحصیلی ثبت نام کنند.

وی بیان داشت: به منظور کمک به علاقمندان به تحصیل در این دانشگاه تخفیفات ویژه ای تا سقف 20 درصد در میزان شهریه در نظر گرفته است.

کد مطلب 2415674

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