رئیس سازمان سینمایی به عیادت مسعود کیمیایی رفت/ «کاروان» در لانه جاسوسی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله ایوبی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی با همراهی جمعی از مدیران سینمایی چون آرش امینی، علیرضا رضاداد و محمد حیدری با حضور در بیمارستان دی تهران از مسعود کیمیایی عیادت کرد.

ایوبی در این دیدار ضمن پیگیری روند درمان مسعود کیمیایی، اعلام کرد که سازمان سینمایی در جهت بهبود حال این کارگردان سینمای ایران آمادگی کامل دارد.

مسعود کیمیایی روز دوشنبه 12 آبان ماه به دلیل عارضه خون ریزی معده در بیمارستان دی بستری شد.

سه اپیزود از انقلاب مصر در جشنواره سینماحقیقت

سه اپیزود از انقلاب مصر در جشنواره بین المللی سینما حقیقت در بخش نمایش‌های ویژه هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت روی پرده می‌رود.

فیلم مستند «خرمن» که روایتی از انقلاب مصر در سال 2011 است در سال 2013 در کشور مصر توسط «یوحنا دمکه» و «مروان اُومانا» ساخته شده است.مستند «خرمن» طی یکسال گذشته، در جشنواره‌های معتبری چون روتردام هلند، مونترال کانادا، لایپزیک آلمان، یاماگاتای ژاپن و جیلاوای جمهوری چک شرکت داشته است.

این فیلم در بخش غیر‌رقابتی نمایش‌های ویژه جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت به نمایش درخواهد آمد.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور امور سینمایی، هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را همزمان با ولادت باسعادت حضرت امام موسی کاظم(ع) و طی روزهای ۹ تا ۱۶ آذرماه ۱۳۹۳، با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است، در شهر تهران برگزار خواهد کرد.

مستند «کاروان» برای دانشجویان خط امام نمایش داده شد

در بیست و یکمین نشست فیلمسازان جوان سینمای انقلاب که با حضور تعدادی از دانشجویان پیرو خط امام که در تسخیر لانه جاسوسی نقش داشتند برگزار می شود فیلم مستند «کاروان» نمایش داده می شود.

این فیلم درباره کاروانی از بچه‌های دبیرستانی است که برای حمایت از دانشجویان پیرو خط امام با پای پیاده از گرمسار به سمت تهران حرکت می‌کنند. یادگار این حرکت فیلمی است 8 میلی متری که خاک و زنگار گذر زمان رنگ و رویی برایش باقی نگذاشته است. همچنین این مستند در چهارمین جشنواره مردمی فیلم عمار، در بخش تاریخ معاصر مورد تقدیر قرار گرفت.

در این نشست تعدادی از دانشجویان پیرو خط امام که در تسخیر لانه جاسوسی نقش داشتند به بیان خاطرات و شرح وقایع آن می پردازند.

این نشست فردا پنجشنبه 15 آبان، از ساعت 15در محل حسینیه هنر برگزار می شود.