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۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۴۸

پس از گذشت ۵ سال/

عاملان شهادت دو تن از نیروهای انتظامی در ایرانشهر دستگیر شدند

عاملان شهادت دو تن از نیروهای انتظامی در ایرانشهر دستگیر شدند

زاهدان – خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر از دستگیری عوامل به شهادت رساندن دو تن از ماموران انتظامی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد دفتری در این رابطه اظهار داشت: ماموران انتظامی موفق شدند یک قاتل فراری تحت تعقیب را همراه دو نفر دیگر به اتهام قتل دو مامور انتظامی که در سال ۱۳۸۸رخ داد دستگیر کنند.

وی بیان داشت: به دنبال پیگیری پرونده قتل فردی، ماموران پلیس آ"اهی با استفاده از شگردهای اطلاعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه قاتل فراری شدند.

وی ادامه داد: ماموران پس از شناسایی و تحت نظر قرار دادن محل مورد نظر در عملیاتی ضربتی قاتل فراری را به همراه دو نفر دیگر بازداشت کردند.

دفتری اذعان داشت: پس از تحقیقات از متهمان مشخص شد که یک نفر از آنان به اتهام قتل و تیراندازی به سمت ماموران تحت تعقیب است و دو نفر دیگر سابقه آدم ربایی، توزیع مواد مخدر و همکاری در قتل دو نیروی انتظامی در پرونده خود دارند.

فرمانده انتظامی ایرانشهر خاطر نشان کرد: متهمان با دیدن شواهد پلیس به جرم خود اعتراف کردند و در بازرسی از مخفیگاه آنان یک قبضه سلاح کلت کمری و تعدادی مهمات کشف و ضبط شد.

کد مطلب 2415686

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