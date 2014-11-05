عاملان شهادت دو تن از نیروهای انتظامی در ایرانشهر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد دفتری در این رابطه اظهار داشت: ماموران انتظامی موفق شدند یک قاتل فراری تحت تعقیب را همراه دو نفر دیگر به اتهام قتل دو مامور انتظامی که در سال ۱۳۸۸رخ داد دستگیر کنند.

وی بیان داشت: به دنبال پیگیری پرونده قتل فردی، ماموران پلیس آ"اهی با استفاده از شگردهای اطلاعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه قاتل فراری شدند.

وی ادامه داد: ماموران پس از شناسایی و تحت نظر قرار دادن محل مورد نظر در عملیاتی ضربتی قاتل فراری را به همراه دو نفر دیگر بازداشت کردند.

دفتری اذعان داشت: پس از تحقیقات از متهمان مشخص شد که یک نفر از آنان به اتهام قتل و تیراندازی به سمت ماموران تحت تعقیب است و دو نفر دیگر سابقه آدم ربایی، توزیع مواد مخدر و همکاری در قتل دو نیروی انتظامی در پرونده خود دارند.

فرمانده انتظامی ایرانشهر خاطر نشان کرد: متهمان با دیدن شواهد پلیس به جرم خود اعتراف کردند و در بازرسی از مخفیگاه آنان یک قبضه سلاح کلت کمری و تعدادی مهمات کشف و ضبط شد.