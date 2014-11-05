علت وقوع بیشترین تصادفات جاده ای کشور در روزهای اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ امیری با اشاره به بارش برف و باران در بیشتر استان های کشور به ویژه در مناطق شمالی و غرب کشور افزود: این آب و هوا شرایط ویژه ای را در محورهای کوهستانی و برخی از استان ها به وجود آورده و تردد را در برخی از مناطق دشوار کرده است.



وی گفت: هم اکنون،‌ محورهای زنجان به قزوین و پونل به خلخال به علت کولاک و لغزندگی معابر بسته است.



جانشین راهنمایی و رانندگی ناجا با اشاره به حجم سفرها به اماکن زیارتی و همچنین برای شرکت در مراسم سوگواری، افزود: خوشبختانه با همراهی مردم، شاهد کاهش تصادفات در سطح جاده ها بوده ایم.



وی گفت: متأسفانه در محور تبریز به زنجان اتوبوسی به علت لغزندگی جاده واژگون شد که متأسفانه دو نفر کشته و 14 نفر زخمی شده اند.



سردار امیری با اشاره به موج برگشت مسافران و بارش برف پاییزی در بیشتر مناطق شمالی کشور داشتن زنجیر چرخ را برای خودروها الزامی دانست و از رانندگان خواست حتماً با سرعت مطمئنه در جاده ها تردد کنند.