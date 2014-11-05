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۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۶:۱۲

در يازدهم محرم/

آئين سنتي نخل گرداني و عزاداري حسيني در دامغان با شكوه خاصي برگزار شد

آئين سنتي نخل گرداني و عزاداري حسيني در دامغان با شكوه خاصي برگزار شد

دامغان – خبرگزاري مهر: آئين سنتي نخل گرداني و عزاداري برای حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) با شكوه خاصي با حضور و اجتماع بزرگ عزاداران و شيفتگان اهل بيت (ع) از سراسر دامغان در مرکز این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بالغ بر ۵۰ هيئت عزاداري حسيني از روستاهاي شهرستان دامغان طبق آئینی دیرین صبح چهارشنبه و در روز ۱۱ محرم با حضور در مرکز این شهرستان با راه اندازی دستجات زنجيرزني و سينه زني در رثاي سرور و سالار شهيدان اباعبدالله الحسين (ع) و ۷۲ تن از ياران باوفايش عزاداري كردند.

اين آئين از حسينه اعظم حضرت ابوالفضل (ع) دامغان آغاز و تا آستان مقدس بكيربن اعين (ع) ادامه داشت و عزاداران و شيفتگان و ارادتمندان حسيني با پخش نذورات و ... به اين آئين حال و هواي خاصي بخشيدند.

ائمه جمعه و جماعات سراسر شهرستان و مسئولان اجرايي نبز با حضور در كنار دیگر عزاداران سيدالشهدا (ع) عشق و ارادت خود را به ائمه اطهار (ع) نشان دادند.

آئين ویژه يازدهم محرم در شهرستان دامغان يكي از مراسم های مطرح و کم نظیر سوگواري براي سالار شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين (ع) در استان سمنان است و چند ده هزار نفر از ارادتمندان به آل الله از اقصی نقاط مختلف کشور و روستاهاي اطراف شهرستان ابتدا با حضور در حسینيه حضرت ابوالفضل (ع) از ساعات اوليه بامداد بر اساس نظم خاصي از این مکان حرکت خود را آغاز و پس از طي مسافتي طولاني با حضور در مقابل زيارتگاه بكير بن اعين (ع) مراسم با جلوه خاصی به اوج خود می رسد و نخل كه استعاره اي از تابوت سيد و سالار شهيدان است بر دوش ایشان تشيع مي شود.

کد مطلب 2415688

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