آئين سنتي نخل گرداني و عزاداري حسيني در دامغان با شكوه خاصي برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بالغ بر ۵۰ هيئت عزاداري حسيني از روستاهاي شهرستان دامغان طبق آئینی دیرین صبح چهارشنبه و در روز ۱۱ محرم با حضور در مرکز این شهرستان با راه اندازی دستجات زنجيرزني و سينه زني در رثاي سرور و سالار شهيدان اباعبدالله الحسين (ع) و ۷۲ تن از ياران باوفايش عزاداري كردند.

اين آئين از حسينه اعظم حضرت ابوالفضل (ع) دامغان آغاز و تا آستان مقدس بكيربن اعين (ع) ادامه داشت و عزاداران و شيفتگان و ارادتمندان حسيني با پخش نذورات و ... به اين آئين حال و هواي خاصي بخشيدند.

ائمه جمعه و جماعات سراسر شهرستان و مسئولان اجرايي نبز با حضور در كنار دیگر عزاداران سيدالشهدا (ع) عشق و ارادت خود را به ائمه اطهار (ع) نشان دادند.

آئين ویژه يازدهم محرم در شهرستان دامغان يكي از مراسم های مطرح و کم نظیر سوگواري براي سالار شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين (ع) در استان سمنان است و چند ده هزار نفر از ارادتمندان به آل الله از اقصی نقاط مختلف کشور و روستاهاي اطراف شهرستان ابتدا با حضور در حسینيه حضرت ابوالفضل (ع) از ساعات اوليه بامداد بر اساس نظم خاصي از این مکان حرکت خود را آغاز و پس از طي مسافتي طولاني با حضور در مقابل زيارتگاه بكير بن اعين (ع) مراسم با جلوه خاصی به اوج خود می رسد و نخل كه استعاره اي از تابوت سيد و سالار شهيدان است بر دوش ایشان تشيع مي شود.