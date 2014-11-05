ستاد ویژه بزرگداشت بیست و یکمین هفته کتاب اردبیل تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، شفیع شفیعی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های هفته کتاب اردبیل اضافه کرد: هفته کتاب فرصتی برای آشتی شهروندان با کتابخوانی است و این مهم محور برنامه های هفته کتابخوانی اردبیل خواهد بود.

وی مشارکت فعال دستگاههای فرهنگی و اجتماعی استان در هفته کتاب را عامل برگزاری هرچه باشکوه تر این هفته دانست و افزود: در این هفته باید تمام سعی خود برای ترویج فرهنگ مطالعه در بین مردم را بکار گیریم.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه تصریح کرد: اساس هر توسعه ای، فرهنگ است و غنای فرهنگی نیز از کتاب نشأت می گیرد.

سرپرست کتابخانه های عمومی استان اردبیل نیز در این جلسه هفته کتاب را زمینه ساز معرفی هرچه بیشتر خدمات و فعالیت کتابخانه های عمومی استان دانست.

داریوش سفیدی تاکید کردکه همه کتابداران استان اردبیل آماده برگزاری هرچه باشکوه تر هفته کتاب هستند.

وی با تاکید بر همکاری دستگاههای متولی، تقدیر از خادمان عرصه کتاب و کتابخوانی را تقدیر از دانش و فرهنگ عنوان کرد و خواستار مشارکت حداکثری مردم در این هفته شد.