لزوم تعیین تکلیف سریع پسماندهای کارخانه کرمانیت/ سلامت مردم در راس امور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی زاهدی صبح چهارشنبه در نشست تعیین تکلیف کارخانه کرمانیت گفت: در سال 74 که بحث راه اندازی این کارخانه مطرح شده بنده مخالفت خود را ابراز داشتم که متاسفانه به آن توجهی نشد.

وی با اشاره به اینکه پسماندهای آزبست کارخانه کرمانیت سلامت مردم کرمان را در معرض خطر قرار داده و باعث بروز سرطان می شود، افزود: باید دفن و یا تثبیت این پسماندها در دستور کگار قرار گیرد.

زاهدی جمعیت شهر کرمان را 700 هزار نفر عنوان و تصریح کرد: سلامتی مردم از هر موضوعی مهم تر بوده و باید در راس امور قرار گیرد.

وی با اشاره به فعالیت 103 کارگر در کارخانه گفته شده، اذعان داشت: سلامت این افراد نیز در معرض خطری بزرگ قرار دارد.

نماینده مردم کرمان و راور پسماندهای بلانکلیف آزبست کارخانه کرمانیت را خطری بزرگ برای شهروندان کرمانی دانست و اذعان داشت: این پسماندها باید هرچه سریعتر با هزینه کارخانه کرمانیت دفن یا جابجا شوند.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان خواستار همکاری مسئولان کشوری و استای برای رفع این مشکل شد.