یک استاد دانشگاه دیگر سرپرست شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، غلامحسین شعبانی بهار امروز با حضور در فدراسیون ورزش های همگانی ضمن تقدیر از زحمات آقای مجد آرا، دکتر دارابی که استاد رشته تربیت بدنی و دارای دکترای مدیریت و برنامه ریزی در ورزش است به عنوان سرپرست فدراسیون تا زمان برگزاری انتخابات معرفی کرد.

در این مراسم مجدآرا با تقدیر از عملکرد دکتر گودرزی وزیر ورزش و جوانان گفت: خوشحالم که فردی متخصص و دانشگاهی و عملگرا در صدر ورزش قرار دارد و مطمئنم روزهای خوبی در انتظار ورزش ایران است

رئیس سابق فدراسیون ورزش های همگانی افزود: به جرات می گویم به بیشتر استان ها و شهرستان های کشوربرای توسعه ورزش همگانی سفر کرده ام و خوشحالم که توانستم گامی برای توسعه ورزش بین مردم بردارم؛ خدمت به نظام برای همه ما یک تکلیف است و میبینیم که امروز ورزش همگانی برای مسولان به دغدغه تبدیل شده است.

درادامه دکتر شعبانی بهار معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان با تقدیر از زحمات علی مجدآرا گفت: تلاش ارزنده وی و مجموعه همکاران این فدراسیون برای بسط و توسعه ورزش همگانی قابل توجه و تقدیر است .

وی افزود: اعتقاد دکتر گودرزی و بنده بر این است که این فدراسیون یک نهاد معین برای موفقیت سایر فدراسیون ها است، چرا که با توسعه و گسترش ورزش در بین آحاد مردم می توانیم زمینه ساز رشد ورزش قهرمانی و حرفه ای باشیم .

معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: نگاه دکتر محمود گودرزی به توسعه پایدار این بخش جدی است و برای اولین بار هفت و نیم میلیارد تومان برای توسعه ورزش همگانی به فدراسیون ها اختصاص دادیم که حدود پنجاه درصد آن تاکنون پرداخت شده است.

شعبانی بهار افزود: توسعه ورزش همگانی باید در کشور نهادینه شود و امروز این بخش با گروه های مرجع مانند روحانیون ، اساتید دانشگاه ، هنرمندان و دیگر گروه های موثر ارتباط بر قرار کند تا این بخش به صورت یک فرهنگ در جامعه دربیاید.

معاون همگانی وزارت ورزش ورزش و جوانان گفت: دکتر دارابی از ورزشکاران خوب دانشگاهی است و دکترای مدیریت و برنامه ریزی ورزش را دارد، معاون دانشجویی دانشگاه بوده ودر حال حاضرهم عضو هیات علمی دانشگاه هنر است؛ دارابی درزمان آقای درگاهی در سازمان تربیت بدنی و فدراسیون ورزش همگانی مسئولیت داشته است .

شعبانی بهارافزود: انتخاب وی برای رعایت بی طرفی در انتخابات آینده است و خوشبختانه ثبت نام برای ریاست فدراسیون صورت گرفته و انتخابات آن هم بزودی برگزار می شود.

دکتر دارابی سرپرست جدید فدراسیون ورزش همگانی هم در سخنانی با تشکر از زحمات آقای مجد آرا گفت: این جلسه، جلسه تودیع نیست بلکه جلسه تکریم فردی است که زحمات فراوانی در جهت توسعه ورزش کشیده است. وی افزود: هدف وزارت ورزش و جوانان و بنده برگزاری یک انتخابات سالم و بی طرفانه که مورد تاکید دکتر گودرزی است خواهد بود به نظرم این بخش مغفول مانده بود و امیدوارم مطالبات به حق مردم در این حوزه به خوبی برآورده شود.