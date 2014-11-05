اعلام تاریخ جدید دربی به استانداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، نایب رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ امروز با ارسال نامه‌ای به معاونت سیاسی و انتظامی استانداری تهران، تاریخ دوم آذرماه 1393 را به عنوان زمان پیشنهادی برای برگزاری دیدار دربی در چارچوب رقابتهای هفته پانزدهم لیگ برتر اعلام کرد.

مهدی تاج در این نامه با اشاره به برگزاری دیدار دوستانه تیم ملی ایران برابر کره جنوبی در تاریخ 27 آبان ماه و درخواست باشگاه استقلال برای به تعویق افتادن این بازی و اظهار مبنی بر توافق بین دو باشگاه خواستار نظر این مرجع درباره برگزاری این بازی در تاریخ جدید شد.