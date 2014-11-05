به گزارش خبرنگار مهر، زینب قربانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: کار راه اندازی کتابخانه در بقاع متبرکه با ایجاد دو کتابخانه در بقعه متبرکه حضرت بی بی حکیمه در گچساران و امامزاده مختار شهر یاسوج آغاز می شود.

وی بیان کرد: سایر بقاع نیز با اولویت بندی و ایجاد زیرساختها، دارای کتابخانه عمومی می شوند.

قربانی این اقدام را در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل شدن بقاع متبرکه به قطبهای فرهنگی عنوان کرد و افزود: یکی از ابزارهای توسعه فرهنگ، ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به دیدار خود با معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، افزود: با صحبت‌هایی که با این مسئول کشوری در سازمان اوقاف و امور خیریه انجام شد توافق لازم برای راه اندازی این کتابخانه ها صورت گرفته است.

قربانی همچنین به برنامه های این نهاد در هفته کتاب اشاره کرد و اظهار داشت: همایش تجلیل از خادمان کتاب، غبار روبی گلزار شهدا، دیدار با نماینده ولی فقیه و ائمه جمعه در سراسر استان، راه‌اندازی اتوبوس کتاب در روستاها، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگر، برگزاری مسابقات خوشنویسی، نقاشی و کتابخوانی، همایش پیاده‌روی خانواده و کتاب، همایش شب شعر عاشورا و کتاب، برپایی نمایشگاه کتاب در مراکز دانشگاهی، راه‌اندازی صندلی آزاد اندیشی، نقد و بررسی کتاب و تبلیغات محیطی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه از جمله برنامه‌های هفته کتاب است.

وی بیان داشت: برنامه های هفته کتاب از ۲۴ آبان ماه امسال به مدت یک هفته برگزار می شود.