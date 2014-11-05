امر به معروف نباید در کشور فراموش شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز آیت الله سید مرتضی محمودی در حاشیه دیدار برخی نخبگان و مسئولان ورامین با اشاره به هدف امام حسین(ع) از قیام بر ضد حکومت یزید اظهار داشت: امام حسین(ع) برای اجرا و احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد و در این راه از بهترین و با ارزش ترین سرمایه های خود گذشت.

این مسئول افزود: موضوع امر به معروف و نهی از منکر آنچنان مهم و حیاتی بود که سید و سالار شهیدان با تمامی اصحاب و خانواده خود در حادثه کربلا حاضر شد تا این دو واجب الهی در گذر زمان به فراموشی سپرده نشود.

وی ادامه داد: هرکس نسبت به مسأله امر به معروف و نهی از منکر بی توجهی کرده و یا با آن مخالفت کند در واقع با یکی از مهمترین اهداف قیام امام حسین(ع) مخالفت کرده و بطور قطع در روز قیامت مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.

محمودی اضافه کرد: اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و میان اقشار و طبقات مختلف مردم فراگیر شده و همه نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهند بطور حتم بسیاری از مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی در کشور دیده نخواهد شد.

نماینده ولی فقیه در ورامین عنوان کرد: امر به معروف و نهی از منکر نباید در کشور به فراموشی سپرده شود اما متأسفانه برخی افراد و گروه ها که باید در این زمینه نقش آفرینی کنند، نسبت به این موضوع مهم بی توجه هستند.

این مسئول با تقدیر از تلاش مجلس برای تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر گفت: باید مسئولان اجرایی کشور قانون امر به معروف و نهی از منکر را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و با تمام توان در این عرصه تلاش کنند.

وی با اشاره به راه اندازی گروه های تذکر لسانی در سطح شهرستان تأکید کرد: در ورامین برخی گروه ها به صورت داوطلبانه به تذکر لسانی مشغول هستند و به افرادی که هنجارهای اسلامی را رعایت نمی کنند، با زبان خوش و نیکو تذکر می دهند که در خیابان ها و مراکز عمومی تا حدودی تأثیرگذار بوده و اگر همه افراد در این زمینه به صحنه بیایند، برکات تذکر لسانی بیش از پیش مشخص می شود.