به كلي محرمانه؛ فقط مسوولان قوه قضائيه بخوانند!

مگر مي توان وقوع جرمي را بدون مجرم تصور كرد؟ و اگر بخش مهمي از فلسفه مجازات در فقه اسلامي، معرفي مجرم به مردم جهت عبرت آموزي و جلوگيري از تكرار جرم باشد، پس چرا بايد مسوولان قضايي با دزدان بيت المال اين گونه با ملايمت و ملاطفت برخورد نمايند؟

برخورد حضرت علي (ع) در دوران حكومت خود با فرد خيانتكاري به نام "ابن هُرمه" كه مسئول نظارت و بازرسي بازار اهواز بوده ، يقينا الگوي رفتاري مسئولاني خواهد بود كه مدعي پيروي از آن حضرت مي باشند.

قاضي نعمان مغربي در كتاب دعائم الاسلام، جلد 2 ، ص 532، اين واقعه را چنين نقل مي كند:

"به علي (ع) خبر دادند كه مسئول بازار اهواز به نام ابن هرمه، خيانتي را مرتكب شده است. آن حضرت بلافاصله نامه اي خطاب به رفاعه، والي اهواز نوشت و فرمان داد: اي رفاعه، وقتي كه نامه مرا خواندي، ابن هرمه را از كار بركنار كن و به مردم دليل بركناري او را اعلام نما، سپس او را به زندان بينداز و به كارمندان حكومتي خود هم علت بازداشت ابن هرمه را بازگو نما. مبادا در اين دستوري كه به تو دادم غفلت ورزي و يا دچار سستي شوي كه خداوند تو را هلاك خواهد كرد.

پس هنگامي كه روز جمعه فرا رسيد، ابن هرمه را از زندان بيرون آور و بر او 35 شلاق بزن و او را در بازار بگردان، تا اگر حقي از ديگران ضايع كرده، از جيب ابن هرمه پرداخت گردد و دوباره او را به زندان برگردان در حالي كه با او به درشتي رفتار مي كني. پس پاهايش را در زندان ببند، مگر وقت نماز كه آن ها را باز مي نمايي و كساني كه براي او غذا و نوشيدني و پوشاك و زيرانداز مي آورند، از آنان قبول مكن و با افرادي كه براي خلوص و رهايي ابن هرمه از زندان تلاش مي كنند با قاطعيت برخورد نما، چرا كه آن ها مي خواهند به كيان اسلام و مسلمانان زيان رسانند.

زندانيان را در هنگام شب براي هواخوري به حياط زندان بياور، اما اين امتياز را از ابن هرمه دريغ كن، مگر آن كه بترسي اين كار باعث مرگ او مي شود. و اگر بعد از يك ماه، در جسم ابن هرمه طاقت تحمل ضربات شلاق را ديدي، 35 ضربه ديگر بر او بزن و به من گزارش ده كه در سامان بخشيدن به اوضاع بازار اهواز چه كردي و چه كسي را به جاي آن خائن گذاشتي. مقرري ابن هرمه را هم قطع كن و او را آنقدر در زندان نگاه دار تا سرانجام توبه كند."