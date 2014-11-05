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۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۶:۰۶

فعالیت پارلمان لبنان تا ژوئن 2017 تمدید شد

فعالیت پارلمان لبنان تا ژوئن 2017 تمدید شد

در پی تنش های سیاسی در لبنان و عدم برگزاری انتخابات، فعالیت پارلمان این کشور تا ژوئن 2017 تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پارلمان لبنان امروز با اکثریت آراء مهلت فعالیت این دوره از پارلمان را تا به مدت دو سال و 7 ماه تا 20 ژوئن سال 2017 تمدید کرد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که در پی تنش های سیاسی در لبنان، برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور به حال تعلیق درآمد.

از مجموع 128 نماینده پارلمان لبنان 97 نفر حضور داشتند و 95 نفر به تمدید پارلمان لبنان رای مثبت دادند.

این برای دومین بار است که دوره فعالیت پارلمان لبنان تمدید می شود. دوره پارلمان فعلی لبنان 20 ژوئن 2013 به پایان رسیده بود اما به مدت 17 ماه تمدید شد.

کد مطلب 2415702

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