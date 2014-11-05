همزمان با جاری شدن زاینده رود مردم حرمت ایام شریف را حفظ کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول زرگرپور به مناسبت رها سازی مرحله اول اول آب رودخانه زاینده رود پیامی صادر کرد.

متن پیام بدین شرح است:

مردم شریف و شهید پرور اصفهان

ضمن آرزوی قبولی عزاداری‌ها و سوگواری شما عزیزان که امسال نیز با شکوه و شعور مثال زدنی خود در یک فضای معنوی و در کمال امنیت و آرامش برگزار نمودید به اطلاع می‌رساند که طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده اولین مرحله رها سازی آب سد زاینده رود به منظور شروع کشت پاییزه بخشی از اراضی کشاورزی حوضه زاینده رود به حول و قوه الهی صورت گرفته است که انشالله روز پنج‌شنبه آب به شهر اصفهان خواهد رسید.

از شهروندان عزیز در خواست می‌گردد با توجه به مصادف شدن این موضوع با شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله حسین (ع) و سالروز شهادت سید ساجدین حضرت امام زین‌العابدین (ع) با وجود مسرت خاطر خود به لحاظ جاری شدن آب رودخانه زاینده رود حرمت این ایام شریف را حفظ نموده و شکر گذار درگاه احدیت باشند.

امیدواریم همانگونه که به برکت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و دعای عزاداران حضرت اباعبدالله (ع) شاهد بارش‌های مطلوبی رد نقاط مختلف استان بودیم در آینده نیز شاهد نزول برکات و تفضل الهی باشیم.