  1. استانها
  2. سمنان
۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۶:۴۶

نورمحمدی:

فرهنگ عمومی نقش کلیدی در جامعه دارد

فرهنگ عمومی نقش کلیدی در جامعه دارد

سمنان - خبرگزاری مهر: جانشین دبیر شورای فرهنگ عمومی استان سمنان با تاکید بر اینکه فرهنگ عمومی نقش کلیدی و بنیادی در جامعه دارد، گفت: ملت ایران با تاسی از بزرگان دینی و حماسه عاشورا، امروز طلایه دار فرهنگی مدل ساز برای جهانیان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نورمحمدی ظهر چهارشنبه همزمان با چهاردهم آبان روز فرهنگ عمومی در جمع خبرنگاران از فعالیت چهارده شورای فرهنگ عمومی در استان سمنان خبر داد و افزود: مصوبات کارشناسی و برنامه ریزی شده در جلسات این شوراها می تواند به جریان سازی فرهنگی و هماهنگی های لازم در انجام برنامه های گوناگون کمک کند.

 وی، با اشاره به نقش کلیدی و بنیادی فرهنگ عمومی در جامعه افزود: انسانها زیر چتر هدایت الهی که از طریق انبیاء و اولیاء (ع) ابلاغ شده و بر اساس فطرت خویش برای تامین احتیاجات روحی و جسمانی خویش نیازمند زندگی جمعی است و مجموعه ای از اعتقادات، باورها و بینش ها را اختیار کرده و بر مبنای آن، ارزشها و هنجارهای خود را پایه گذاری می کند.

جانشین دبیر شورای فرهنگ عمومی استان سمنان گفت: یکی از اولین ملزومات یک جامعه با نشاط و امن، نهادینه کردن این رفتارها و هنجارها در قالب یک فرهنگ سازی عمومی و همه جانبه است.

نورمحمدی با اشاره به وجود فرهنگ اصیل اسلامی در کشور به عنوان یک باور همیشگی، خاطرنشان کرد: ملت قهرمان ایران با تاسی از بزرگان دینی و حماسه های عاشورایی خود، امروز طلایه دار فرهنگی مدل ساز برای جهانیان شده و روحیه عدالتخواهی و استکبار ستیزی را در سراسر عالم به عنوان یک منشور فرهنگی فرا گیر کرده است.  

وی با بیان اینکه فرهنگ عمومی در همه حرکات و تمام امور زندگی ما ساری و جاری است، تصریح کرد: بر اساس مصادیق و نمودهای فرهنگ عمومی است که یک محیط اسلامی از یک محیط غیر آن تمایز داده می‌شود.

جانشین دبیر شورای فرهنگ عمومی استان سمنان با تاکید بر نقش فرهنگ عمومی و لزوم ارتقای آن گفت: فرهنگ عمومی به عنوان سرمایه اجتماعی تلقی می شود.

نورمحمدی افزود: ارتقای فرهنگ عمومی مثل پروژه‌های عمرانی در عرض یک یا دو سال پایان نمی‌پذیرد بلکه به همت و تلاش متولیان فرهنگی بستگی دارد.

وی اظهار داشت: همه نیازمند به فرهنگ غنی اسلام هستیم و برای رسیدن به این فرهنگ باید از هیچ تلاش دریغ نکنیم.

جانشین دبیر شورای فرهنگ عمومی استان سمنان، این شورا بهترین بستر برای ایجاد هماهنگی دستگاه های فرهنگی دانست و گفت: ارتقای فرهنگ عمومی به عنوان سرمایه اجتماعی تلقی می شود.

نورمحمدی، با بیان اینکه همه پیشرفت‌ها در گرو چگونگی تاثیرگذاری فرهنگ عمومی است، افزود: نوع پوشش و نوع تاسیس سازه‌های مسکونی و غیره و چگونگی برگزاری مراسم و اعیاد و شیوه خوردن و راه رفتن و خوابیدن و معاشرت در جامعه ما که یک جامعه ایرانی و اسلامی است، باید مطابق هنجارها و ارزش‌های دین مبین اسلام و نیز سنت‌های اصیل ایرانی باشد.

وی در خاتمه اظهار داشت: در حوزه شورای فرهنگ عمومی، سبک زندگی اسلامی ایرانی مورد نظر است.

کد مطلب 2415722

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها