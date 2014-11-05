۴.۵ میلیارد تومان برای مقابله با بیماری "زوال بلوط" به لرستان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری عصر چهار شنبه در جلسه احیای جنگلهای بلوط لرستان اظهار داشت: طی امسال چهار میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان اعتبار برای مقابله با بیماری زوال بلوط به استان لرستان اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه در مجموع در کل کشور ۲۵ میلیارد تومان برای مقابله با بیماری زوال بلوط جنگلها اختصاص یافته است عنوان کرد: این میزان اعتبار برای هفت استان مختلف کشور اختصاص یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان داشت: تا کنون از مجموع این میزان اعتبار اختصاص یافته در کشور ۱۶ میلیارد تومان تخصیص یافته که سهم لرستان از این میزان چهار میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان بوده است.

غضنفری با بیان اینکه استان لرستان در زمینه تخصیص این اعتبارات استان دوم بعد از استان ایلام بوده است عنوان کرد: در مجموع در پهنه ۷۵ تا ۱۰۰ درصد خسارات، بیش از ۵۰ هزار هکتار از جنگلهای استان لرستان دچار خسارت شده اند.

وی همچنین از اختصاص ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از سایر اعتبارات منابع طبیعی برای مقابله با بیماری زوال بلوط جنگلهای لرستان خبر داد.