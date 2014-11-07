موفقیت تیم فوتبال ساحلی شهری که ساحل ندارد/ صعود تیم بومی شهرداری تبریز به لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ساحلی شهرداری تبریز طی هشت ماه گذشته با انجام ۲۵ مسابقه موفق به ثبت ۲۳ پیروزی و تنها دو باخت در کارنامه خود شده که این آمار نشان از موفقیت بی نظیر این تیم داشته است.

این تیم با مدیریت "میر ابوالفضل قصاب عصر جدید" توانست در اولین فصل حضور خود در لیگ برتر عنوان نایب قهرمانی را کسب کرده و فصل گذشته که دومین حضورش در لیگ برتر را تجربه می کرد، قهرمان بلامنازع این رقابت ها لقب گرفت. این تیم اما با توجه به اتفاقات رخ داده در سازمان ورزش شهرداری تبریز، منحل شد اما با تلاش دوباره قصاب، تیم شهرداری نوین تبریز شکل گرفت و در لیگ دسته اول حاضر شد و اخیرا توانست بار دیگر به لیگ برتر صعود کند.

تیم فوتبال ساحلی شهرداری تبریز به واقع یکی از تیم های ورزشی استان است که هم سنگ موفقیت های بی نظیری که در دو، سه سال اخیر به دست آورده، چندان مورد توجه قرار نگرفته و به اعتقاد خیلی ها، این تیم شایسته فوتبال ساحلی که سابقه قهرمانی و نایب قهرمانی در لیگ برتر باشگاه های کشور را دارد، مورد بی مهری واقع شده است.

موفقیت در مسابقاتی غیر استاندارد

اما میر ابوالفضل قصاب عصر جدید مدیر تیم فوتبال ساحلی شهرداری تبریز در خصوص قهرمانی مقتدرانه این تیم گفت: هر دو مرحله مسابقات لیگ دسته یک با شرکت هفت تیم بصورت مجتمع و دوره ای در شهرهای تبریز و یزد برگزار شد و تیم ما در مجموع با اختلاف ۱۴ امتیاز و تفاضل گل مثبت ۱۰ از تیم دوم (موج بوشهر) در بالای جدول قرار گرفت اما متاسفانه در مرحله سوم مسابقات با شرکت چهار تیم صعود کننده در بوشهر، شهر گناوه بصورت مجمتع دوره ای و بدون احتساب امتیازات دو مرحله قبلی و با صورتجلسه و برنامه ریزی سلیقه ای و خارج از عرف و استانداردهای مسابقات رسمی بار دیگر انجام شد.

وی ادامه داد: در صورتی که تیم شهرداری و تیم موج بوشهر هر دو شش امتیازی بودند و تیم شهرداری تبریز با هشت گل تفاضل مثبت فقط با احتساب بازی رو در رو که با ناداوری و جو نامساعد و تهدید بازیکنان و بدون امنیت لازم مسابقه برگزار شده بود تیم شهرداری تبریز را نائب قهرمان معرفی کردند.

مدیر تیم فوتبال ساحلی شهرداری تبریز عنوان کرد: حمایت، اعتماد و اطمینان متقابل باشگاه شهرداری تبریز به مسئولان عرصه فوتبال ساحلی و همچنین تعامل و تمهیدات مسئولان تیم ساحلی با بازیکنان جسور، غیور، شجاع، با اخلاق و منظم تبریزی با رویکرد وحدت رویه و هدف مشترک با کار دسته جمعی و فکر جمعی و با تفهیم و سرلوحه قراردادن این مطلب که همگی همدل و مامور به نتیجه هستیم و نه اینکه مامور به وظیفه در این مسابقات حاضر شدیم و خوشبختانه به موفقیت هم دست یافتیم.

وی افزود: در این راستا نسبت به رسیدن به اهداف ترسیمی مدیران باشگاه شهرداری و مدیران هیئت فوتبال و با علم به اینکه نیل به اهداف فقط با جوانان برومند و همت بچه های غیور تبریز محقق می شود، در رسیدن به حق گم شده این بازیکنان مستعد در عرصه فوتبال چمنی و سالنی که به دلایل مختلف موفق به گرفتن حق و نشان دادن استعدادهای نهفته خود از فوتبال کشور نبوده اند تلاش کردیم.

قصاب عصر جدید یادآور شد: لذا مسئولان پرتلاش کمیته فوتبال ساحلی اقدام به جذب استعداد های بومی کردند و با کمک خداوند متعال تجدید روحیه و احیاء این بازیکنان بزرگ و شادی و انگیزه جوانان در استان فراهم آورده شد. تیم فوتبال ساحلی شهرداری تبریز با همت و همکاری کادر فنی و بازیکنان بومی از بهمن ماه سال ۹۲ یعنی از زمان احیاء و تشکیل دوباره تیم جدید فوتبال ساحلی شهرداری بعد از آن وقفه یکساله و شروع تمرینات و یارگیری و شرکت در مسابقات زیر گروه کشور حضور پیدا کرد.

صعود به لیگ برتر از میان ۱۵ تیم

وی در خصوص مسابقات لیگ دسته اول گفت: این مسابقات با شرکت ۱۵ تیم در سه گروه پنج تیمی (بابلسر-بوشهر- لنگرود) بصورت مجتمع و دوره ای در دو مرحله و کسب قهرمانی زیر گروه کشور و صعود به لیگ دسته یک کشور برگزار شد.

وی ادامه داد: برگزاری مسابقات دسته یک به صورت مجتمع دوره ای با شرکت هفت تیم از کل کشور در سه مرحله به میزبانی (تبریز-یزد-بوشهر) و انجام ۱۵ مسابقه در یک ماه بود که خوشبختانه مجموعه تیم ساحلی شهرداری تبریز به درستی فعل خواستن را صرف و در نهایت به لیگ برتر صعود کرد.

قصاب عنوان کرد: این مهم جز با همت و همدلی بازیکنان و کل مجموعه فوتبال ساحلی تبریز و البته اعتماد به کادر فنی بومی به سرمربیگری آقای امیر نظری مربی باهوش و کاربلد و به سرپرستی حاج کریم کرداوغلی سرپرست کاردان به دست نیامده است. از طرفی حمایت و اعتماد حاج جواد ششگلانی ریاست محترم هیئت فوتبال و حاج رحیم علمی دبیر محترم هیئت که جزو اولین حامیان تیمداری در عرصه فوتبال ساحلی استان در شهر بدون ساحل تبریز بوده اند این کار مهم میسر شده است.

وی افزود: تعریف هدف مشترک و اعتقاد راسخ به کار دسته جمعی و نگاه مثبت مدیران اداره ورزش و جوانان استان و تبریز در امر خیر باقی صالحات از دیگر عواملی بود که باعث رشد فوتبال ساحلی در استان شده که از آن جمله احداث و اقدامات اولیه اماکن ورزشی بخصوص زمین فوتبال ساحلی و ادامه فعالیت های عمرانی تعریف شده در ورزشگاه یادگار امام (ره) بصورت سرمایه ملی و افتخاری دیگر با پیشرفت ۴۰ درصد کارهای عمرانی در یادها ماندگار خواهد ماند.

مدیر تیم فوتبال ساحلی شهرداری تبریز در ادامه با قدردانی از اصحاب رسانه و مطبوعات ورزشی استان گفت: رسانه ها با تشویق و دلگرمی تیم ساحلی در این مدت باعث ایجادذانگیزه در بین بازیکنان شدند و جا دارد از مسئولان محترم صداوسیما بخصوص برنامه تاثیر گذار موج در انعکاس رویدادهای مهم فوتبالی استان که موجب رشد، پیشرفت و شکوفائی این رشته جدید و نوپا و صد البته کم خرج و شاداب و مفرح بین جوانان مستعد تبریز و استان شده است تشکر کنم.

ابراز رضایت از کادر فنی و بازیکنان

وی گفت: همه بازیکنان در این مدت برای موفقیت تیم تلاش های زیادی داشته اند و من از کادر فنی و بازیکنان بومی زحمتکش بخصوص دروازه بان جوان و آینده دار تیم ساحلی، پدرام نوری، که با عملکرد خود در ارتقای روحیه بازیکنان در تمامی مسابقات موثر واقع شده و همچنین از سایر بازیکنان بی ادعا و منظم و مطیع برنامه های ترسیمی مسئولان تیم قدردانی می کنم.

قصاب عصر جدید عنوان داشت: همکاری و مسئولیت پذیری و جدیت همراه با پتانسیل بسیار بالا در زمینه پیشرفت علمی و عملی از سوی بازیکنان و کادر فنی با کسب پیروزی های غرور آفرین برابر تیم های شهرهای حاشیه دریای خلیج همیشه فارس و دریای خزر که متولیان فوتبال ساحلی کشور هستند، همراه شد.

گفتنی است قوانین و مقررات جاری فوتبال ساحلی و سنگینی و فشردگی مسابقات در اثر برنامه ریزی سلیقه ای و شخصی فدراسیون و خارج از استانداردهای مسابقات رسمی و بین المللی است و با توجه به اینکه در مسابقات فوتبال ساحلی سه تایم قانونی، هر تایم ۱۲ دقیقه (بین هر تایم یک دقیقه استراحت) وجود دارد و در صورت مساوی بودن، یک تایم سه دقیقه به عنوان وقت اضافی و در صورت مساوی در این تایم، ضربات پنالتی برنده را مشخص می کند که برد تیم ها در سه تایم قانونی سه امتیاز و در وقت اضافه و پنالتی دو امتیاز دارد که این موضوع به حساسیت و سنگینی مسابقات فوتبال ساحلی افزوده است.

با این شرایط تیم شهرداری تبریز از بهمن ۹۲ تا شهریور ۹۳ با انجام ۲۵ مسابقه، ۲۳ پیروزی و تنها دو باخت در کارنامه خود ثبت کرده که این آمار نشان از موفقیت بی نظیر این تیم داشته است.

اسامی بازیکنان و کادرفنی تیم

گفتنی است پدرام نوری، احمد حسین زاده (کاپیتان)، اباصلت رضازاده، بابک قلی زاده، یوسف منافی، مهرداد ایازی، مهران عباسیان، سعید گلیم، محمود علیجانی، حبیب منتظری، مهدی میرداودی، حسین بویه، هادی جدی، ایمان سنائی، علیرضا اکبری، مهدی جلی زاده بازیکنان تیم فوتبال ساحلی شهرداری تبریز هستند که امیر نظری به عنوان سرمربی و کریم کرداوغلی در مقام سرپرست در آن حضور دارند و میر ابوالفضل قصاب عصر جدید مدیریت این تیم را عهده دار است.

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گزارش از: محمود نصیرپور