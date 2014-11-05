۶ هزار زایمان طبیعی در بیمارستانهای لرستان صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش ساکی ظهر چهار شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با اجرای طرح تحول سلامت در استان لرستان بیش از شش هزار و ۱۰۰ زایمان طبیعی در بیمارستانهای لرستان صورت گرفته است.

وی بیان داشت: این زایمانهای طبیعی همگی به صورت رایگان در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان صورت گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به عقد قرارداد با ۳۵ پزشک متخصص در این رابطه بیان داشت: در مجموع اعتبارات جذب شده در حوزه زایمان های طبیعی لرستان یک میلیارد و ۷۵۹ میلیون تومان بوده است.

ساکی با بیان اینکه زایمانهای طبیعی در ۹ بیمارستان سطح استان به ثبت رسیده است افزود: در مجموع تا کنون بیش از شش هزار و ۱۰۰ زایمان طبیعی در بیمارستانهای سطح استان به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه میزان زایمانهای طبیعی ثبت شده در مدت زمان مشابه سال قبل در لرستان چهار هزار و ۹۲۰ مورد بوده است افزود: با این اوصاف تعداد زایمانهای طبیعی صورت گرفته در بیمارستانهای لرستان بیش از ۲۳ درصد طی امسال افزایش یافته است