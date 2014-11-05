مراسم یادبود حسین زاده برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در این مراسم که از ساعت 14:30 در سالن روابط عمومی فدراسیون برگزار شد، ابتدا حجت الاسلام مالک به قرائت آیاتی از کتاب وحی پرداخت.

در ادامه کفاشیان دقایقی از خصوصیات اخلاقی و شیوه کار صادقانه مرحوم حسین زاده سخن گفت و از همه کارکنان فدراسیون خواست ضمن زنده نگه داشتن این عزیز در همه زمان ها، یاد خدا را در ذهن داشته و ضمن احترام به یکدیگر فعالیت خود را با جدیت تمام ادامه دهند.

در پایان علی کفاشیان به همه کارکنان فدراسیون این مصیبت را تسلیت گفته و از خداوند باری تعالی بالاترین درجات را برای وی و صبر و شکیبایی برای خانواده محترم مرحوم حسین زاده خواستار شد.

لازم بذکر است این مراسم با ذکر فاتحه ای به پایان رسید.

همچنین مراسم هفتمین روز درگذشت مرحوم حسن حسین زاده روز شنبه 17 آبانماه از ساعت 13:30 الی 15 در مسجد جامع شهرک غرب واقع در میدان صنعت، نبش خیابان صیف برگزار خواهد شد.