احداث باغات در سطح ۱۳۰۰هکتار از اراضی شیبدار لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری عصر چهار شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مجموع از شهریور سال گذشته تا تابستان امسال بیش از هزار و ۳۷۷ هکتار باغ در سطح اراضی شیبدار استان لرستان احداث شده است.

وی به اشتغالزایی صورت گرفته با احداث این میزان باغات در استان اشاره کرد و گفت: در مجموع در این زمینه بیش از ۷۰۰ فرصت شغلی در استان ایجاد شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از جذب ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار ویژه مکانیزاسیون کشاورزی استان خبر داد و تصریح کرد: همچنین ۵۰۰ دستگاه تراکتور و کمباین و بیش از هزار دستگاه ادوات مدرن برای بخش کشاورزی استان خریداری شده است.

غضنفری همچنین به بهره برداری از طرحهای صنایع کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: در مدت زمان یاد شده ۱۲ طرح در این زمینه در استان به بهره برداری رسیده است.

وی یادآور شد: ظرفیت این طرحهای صنایع کشاورزی استان ۵۱ هزار تن و اشتغالزایی آنها نیز ۱۱۶ نفر بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان اعتبار صرف شده برای اجرای این طرحهای صنایع کشاورزی استان را ۹۰ میلیارد ریال عنوان کرد