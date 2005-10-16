تاجيك: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به پوست اندازي نياز دارد// ستاد كارنامه درخشاني از خود به جا نگذاشته است

مهندس محمد تاجيك عضو جامعه اسلامي مهندسين در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص علل اجرايي نشدن فرمان هشت ماده اي رهبر معظم انقلاب گفت: متاسفانه شاهد آن هستيم كه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، كارنامه درخشاني در اين چهار سال از خود به جا نگذاشته است و مردم هم اين ستاد را جدي نگرفته اند.

تاجيك به موج جديد مقابله با دولت احمدي نژاد اشاره كرد و افزود: الان شاهد هستيم كه عده اي موج هاي كاذب گراني مي سازند تا دولت را ناكارآمد جلوه دهند و نگذارند دولت اهداف عدالت گرايانه اش را پيش ببرد و متاسفانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هم به بهانه حفظ آبرو، با آنها برخورد نمي كند.

وي در توصيف اين جريانها اظهار داشت: اين جريانات مشكوك كساني هستند كه قدرت را آلوده كردند و با همه جناحها مي سازند و در همه جا نفوذ پيدا كرده اند و بعضا حتي خانواده هايشان را هم به خارج فرستاده اند.

عضو جامعه اسلامي مهندسين در خاتمه گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نياز جدي به پوست اندازي دارد و بايد بدون محافظه كاري و رو در بايستي ريشه هاي فساد را بخشكاند.