سرکرده النصره به دست داعش کشته شد/دفع حمله تکفیری ها از سوی مدافعان کوبانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، منابع سوری از تسلط ارتش بر میدان گازی شاعر در شرق استان حمص خبر دادند.

منابع سوری به کشته شدن بشیر عبدالله سرکرده تیپ موسوم به احرار الرقه در درگیری با داعش در شهر عین العرب(کوبانی) در شمال سوریه اشاره کردند.

این منابع همچنین از کشته شدن شش تروریست وابسته به جبهه النصره بر اثر انفجار بمب در حومه درعا خبر دادند.

از سوی دیگر جنگنده های ارتش سوریه مراکز وابسته به گروههای مسلح را در حومه ادلب هدف قرار دادند.

از کوبانی خبر می رسد که نیروهای مدافع این شهر مانع نفوذ داعش از شرق کوبانی شده اند.