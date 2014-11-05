نرخ تورم روستایی کشور 18.9 درصد شد/ جدول تغییرات 31 ماهه تورم

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران با اعلام گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در مهرماه سال 1393 بر اساس سال پایه 1390 اعلام کرد: نرخ تورم روستایی در مهرماه سال جاری 18.9 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به 11.8 درصد کاهش یافت.

شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در مهر ماه سال 1393 عدد 206.0 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 11.8 درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (12.3) کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم روستایی) در دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 18.9 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 1393 (20.9) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 224.4 رسید که نسبت به ماه قبل 0.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 220.7 رسید که نسبت به ماه قبل 0.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.2 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 17.3 درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.2 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به مهر ماه 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 17.2 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 1393 (20.2) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در مهرماه 93 به رقم 193.7 رسید که 1.2 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد.

میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.6 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 20.4 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 1393 (21.6) کاهش یافته است.

جدول 31 ماهه تورم نقطه به نقطه و میانگین در روستاها