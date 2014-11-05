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۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۷:۵۵

مرکز آمار ایران اعلام کرد؛

نرخ تورم روستایی کشور 18.9 درصد شد/ جدول تغییرات 31 ماهه تورم

نرخ تورم روستایی کشور 18.9 درصد شد/ جدول تغییرات 31 ماهه تورم

مرکز آمار ایران با اعلام شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در مهرماه سال جاری، نرخ تورم در روستاها را 18.9 درصد و تورم نقطه به نقطه را نیز 11.8 درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران با اعلام گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در مهرماه سال 1393 بر اساس سال پایه 1390 اعلام کرد: نرخ تورم روستایی در مهرماه سال جاری 18.9 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به 11.8 درصد کاهش یافت.

شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در مهر ماه سال 1393 عدد 206.0  را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 11.8 درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (12.3) کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم روستایی) در دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 18.9 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 1393 (20.9) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 224.4 رسید که نسبت به ماه قبل 0.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 220.7 رسید که نسبت به ماه قبل 0.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.2 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 17.3 درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.2 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به مهر ماه 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 17.2 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 1393 (20.2) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در مهرماه 93 به رقم 193.7 رسید که 1.2 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد.

میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.6 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 20.4 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 1393 (21.6) کاهش یافته است.

جدول 31 ماهه تورم نقطه به نقطه و میانگین در روستاها

میانگین تورمتورم نقطه به نقطهدوره زمانی
35.425.6فروردین 91
3424.4اردیبهشت 91
32.423.5خرداد 91
31.227.7تیر 91
30.228.4مرداد 91
29.228.4شهریور 91
28.632.9مهر 91
28.436.9آبان 91
28.537.2آذر 91
29.638.3دی 91
31.141.7بهمن 91
32.743.1اسفند 91
34.445.3فروردین 92
36.144.7اردیبهشت 92
38.147.1خرداد 92
39.444.2تیر 92
40.643.6مرداد 92
41.843.1شهریور 92
4237.8مهر 92
41.633.5آبان 92
40.931.5آذر 92
4029.8دی 92
38.223.4بهمن 92
36.119.9اسفند 92
33.517.1فروردین 93
31.116.3اردیبهشت 93
28.313.7خرداد 93
25.813.3تیر 93
23.312.7مرداد 93
20.912.3شهریور 93
18.911.8مهر 93

 

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کد مطلب 2415755

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