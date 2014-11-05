تقدیر از دست اندرکاران امور امنیتی و انتظامی مراسم عزاداری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از دست اندرکاران امور امنیتی و انتظامی برگزاری مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی تقدیر کرد.

بنا بر این گزارش وزیر کشور با اشاره به مجموعه تلاش های دست اندرکاران در این زمینه گفت: بحمدالله مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی امسال در کمال نظم، امنیت و آرامش برگزار شد.

رحمانی فضلی افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته و با تلاش و هماهنگی همه دستگاه های نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و قضایی، شورای تامین استانها و شهرستانها و نیز همکاری و همراهی ائمه جماعات، مسئولین مساجد، حسینیه ها و هیات های مذهبی مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در فضای کاملا آرام و با امنیت کامل و با حضور پور شور مردم ولایتمدار کشور در سراسر کشور برگزار شد.

رئیس شورای امنیت کشور از همه دست اندرکاران و مردم شریف میهن عزیزمان که با نظم و همکاری کم نظیر مسئولین را همکاری کردند تقدیر و قدردانی کرد.