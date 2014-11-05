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۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۸:۰۴

کاراته قهرمانی جهان - آلمان؛

گنج‌زاده با اقتدار به فینال رسید

گنج‌زاده با اقتدار به فینال رسید

نماینده وزن به اضافه 84 كیلوگرم تیم ملی كاراته ایران با پیروزی در پنجمین مسابقه خود، راهی دیدار پایانی رقابتهای قهرمانی جهان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بیست و دومین دوره مسابقات كاراته قهرمانی جهان كه از صبح امروز چهارشنبه (14 آبان‌ماه) با حضور 887 كاراته كا از 116 كشور در برمن آلمان آغاز شده، سجاد گنج‌زاده در مرحله یكچهارم پایانی پیكارها وزن به اضافه 84 كیلوگرم كومیته انفرادی مردان، با نتیجه 3 به صفر "سامه منصور" از مصر را شكست داد و به جمع 8 كاراته كای برتر این وزن راه یافت.

وی در مرحله نیمه پایانی هم با نتیجه 8 بر صفر "آدمیر زوكان" از بوسنی و هرزگووین را شکست داد و به دیدار نهایی این رقابتها رسید.

گنج‌زاده در این رقابتها به ترتیب دانیل مولنار (مجارستان)، نیكو آرمانلی (ایتالیا) و ساربوسا رودریگز (برزیل) را از پیش رو برداشته بود.

نماینده وزن به اضافه 84 كیلوگرم روز شنبه برای کسب مدال طلا به میدان می‌رود.

کد مطلب 2415761

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