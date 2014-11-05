به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی فرنگی انتخابی بزرگسالان قم عصر چهارشنبه به انجام رسید و بر‌ترین‌ها برای اعزام به رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان کشور مشخص شدند.

در این مسابقات در وزن ۵۹ کیلوگرم مهدی مراد حاصلی، در وزن منهای ۶۶ کیلوگرم علیرضا پاسالاری، در وزن ۷۱ کیلوگرم یونس شعبانی و در وزن ۷۵ کیلوگرم مرتضی الهیاری در رده‌های نخست ایستادند.

در وزن ۸۰ کیلوگرم مهدی آغاز، در وزن ۸۵ کیلوگرم محمد علی حیدری، در وزن ۹۸ کیلوگرم علی اکبر حیدری و در وزن ۱۳۰ کیلوگرم حسین فتحی‌زاده بر سکوی قهرمانی قرار گرفتند.

رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان کشور روزهای ۲۱ تا ۲۳ آبان ماه در تهران برگزار می‌شود و نفرات نخست رقابت‌های انتخابی استان به این مسابقات اعزام می‌شوند.

در رقابت‌های کشتی آزاد انتخابی بزرگسالان استان با شرکت ۸۶ کشتی گیر از ۷ باشگاه و با انجام ۱۰۸ کشتی برگزار شد و در پایان افراد و تیم‌های بر‌تر معرفی شدند.

در بخش تیمی این رقابت‌ها باشگاه تختی اول، باشگاه شهید بیطرفان دوم و خانه کشتی و کانون اباذر به مقام سوم مشترک دست یافتند.

در این مسابقات و در دسته ۵۷ کیلوگرم مسعود اکبری، فخرالدین حسین‌زاده، علی بیات و محمد مهدی حیدرزاده، در وزن ۶۱ کیلوگرم روح الله نعمتیان، زین العابدین آقا نیا، عباس بیگدلی و علی اکبر جواهری و در دسته ۶۵ کیلوگرم رضا سعادتی، سید حسین موسوی، روح الله صابری و حمید احمدی تباء گزینش شدند.

در وزن ۷۰ کیلوگرم سجاد محمدی، علی ربیعی، علی نبوی و علی شوکتی، در وزن۷۴ کیلوگرم اسلام شکوهی راد، مهدی رضایی کاشانی، ناصر صفائی و سجاد شیراوند، در دسته ۸۶ کیلوگرم محمد سوری، محسن رضائی، جلیل محمدی وایمان دکامین نفرات بر‌تر شدند.

عناوین بر‌تر دسته ۹۷ کیلوگرم به حسین فلاحتی، مهدی محمد‌زاده، محمد جواد زند و مصطفی صادقی و دسته ۱۲۵ کیلوگرم به داود یارجانعلی، پیمان دکامین، محمد مهدی حاج عینی و محرم ایمانی رسید.