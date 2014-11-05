تاریخ مازندران سرشار از رشادتهاست/ عاشورا آیینه تمام نمای ارزشها

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا یونسی عصر چهارشنبه در همایش روز مازندران که در مسجد فرح آباد ساری برگزار شد، تاریخ را آیینه تمام نما یک ملت دانست و بیان داشت : مطالعه تاریخ گذشتگان سبب عبرت آموزی جامعه شده و از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری می کند.

یونسی یکی از ویژگی های برجسته تاریخ مازندران، عشق به فضیلت ها الهی دانست اذعان داشت : به سبب پاکی و فضیلتی که در مردم این خطه وجود داشته است به نور الهی نزدیک شدند.

یونسی با تاکید بر تشکیل کارگروه روز مازندران، گفت: برای آشنایی مردم با فرهنگ مازندران باید برنامه ریزی های اساسی صورت گیرد.

هفته مازندران نامگذاری شود

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران با بیان اینکه باید هفته ای به نام مازندران نام گذاری شود، گفت : باید کار ارزشی، اعتقادی و علمی در این زمینه صورت گیرد.

وی با تسلیت شهادت سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع)، عاشورا را آیینه تجلی حق در بالاترین حد از کمال دانست و اظهار داشت : اگر واقعه کربلا اتفاق نمی افتاد، ارزش های الهی همچون جوانمردی، ایثارو از خود گذشتگی معنای حقیقی خود را از دست می داد.

وی با بیان اینکه واقعه کربلا سبب پایداری اسلام علوی شد، گفت : عاشورا آیینه تمام نما ارزش ها، فضیلت ها و شرافت ها از ازل تا ابد است و هر چه انسان پاک تر باشد، حقیقت عاشورا در دل و جانش بیشتر تجلی پیدا می کند.

میرعلی عمادی، رئیس شورای بخش رودپی شمالی نیز در این مراسم علت نامگذاری این منطقه به نام فرح آباد را آب و هوای مناسب و فرح بخش آن دانست و اذعان داشت : بر اساس شواهد تاریخی این منطقه با قسنطنیه (استانبول) قابل رقابت بوده است.

وی به دلایل ماندگاری مسجد فرح آباد اشاره کرد و اظهارداشت : در جنگ جهانی دوم مردم این منطقه برای جلوگیری از تخریب و تاراج بردن خشت های مسجد فرح آباد توسط بیگانگان تلاش های فراوانی کردند.

ظرفیتهای گردشگری فرح آباد مغفول مانده است

رئیس شورای بخش رودپی شمالی با اشاره به ظرفیت های گردشگری این منطقه، گفت : منطقه فرح آباد دارای دریا، تالاب، ۱۰ آثار تاریخی مربوط به دوره شاه عباس صفوی است که متاسفانه با وجود این ظرفیتها مغفول مانده است.

عمادی با انتقاد از اینکه اطلاع رسانی درستی از آثار تاریخی این منطقه نشده است، بیان داشت : بسیاری از گردشگران به این منطقه می آیند و می پرسند که منطقه فرح آباد کجاست.

وی به کمبود های این منطقه نیز اشاره کرد و افزود : امروز به عنوان مرکز بخش، از امکانات بسیاری محروم هستیم.