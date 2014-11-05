امر به معروف و نهی از منکر باعث کاهش مخارج دولتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان مهدوی عصر چهارشنبه در جلسه علنی شورای شهر شیراز، بیان کرد: امر به معروف و نهی از منکر باعث کاهش بزهکاری و جرایم و ناهنجاری های اجتماعی می شود که باید منابع زیادی برای رفع آن ها صرف شود.

وی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر در نگهداری اموال عمومی و استفاده صحیح از امکانات شهری نیز می تواند دخیل باشد.

دبیرستاد احیای امربه معروف و نهی از منکر فارس با بیان اینکه وقتی پایه های دین محکم می شود خیلی از گناهان از بین می رود، گفت: همه دور هم جمع شده ایم تا به حاکمیت دینی برسیم و راه رسیدن به حاکمیت دینی چیزی جز امر به معروف و نهی از منکر نیست.

مهدوی همچنین گفت: همه ما به دنبال یک تکامل اجتماعی هستیم که یکی از راه های بهره مندی از آن امر به معروف و نهی از منکر است.